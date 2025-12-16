Qué pasó con la reunión de Comisión Directiva de San Lorenzo convocada por Marcelo Moretti

Qué pasó con la reunión de Comisión Directiva de San Lorenzo convocada por Moretti

San Lorenzo atraviesa una vez más horas decisivas después de que Marcelo Moretti convoque una reunión de Comisión Directiva para este martes 16 de diciembre del 2025 con sede en el Estadio Pedro Bidegain. Sin embargo, la misma -que comenzaría a las 11 de la mañana- tuvo conflictos desde temprano y los dirigentes citados siguen a la espera de soluciones. El mandamás arribó al Nuevo Gasómetro cerca del horario convenido acompañado de una catarata de insultos mientras ingresaba con su camioneta.

Según informaron desde el medio partidario Vamos Ciclón, el presidente de la institución llegó y tuvo diferentes reuniones informales dilatando así el inicio de la más importante de la jornada. A su vez, el vocal opositor Marcelo Culotta dio más detalles en su cuenta de X (ex Twitter) sobre el accionar del directivo que causó molestia entre sus pares. Claro que, el pedido de cuarto intermedio por el propio Moretti desató el escándalo y los hinchas tendrán que seguir esperando que se resuelva este problema que arrastra el club desde la polémica en la que fue acusado por recibir coimas para fichar a un juvenil.

Qué pasó en la reunión de Comisión Directiva de San Lorenzo que convocó Moretti

Durante la mañana de este martes 16 de diciembre en el estadio apareció con la puerta 2 vallada, sumada a la presencia de las fuerzas de seguridad. Pocos hinchas y varios periodistas dijeron presentes en el inicio de la jornada previa a la reunión que se llevaría a cabo dentro de la cancha. Sin embargo, la misma finalmente no se llevó a cabo como estaba planeada y no se trató ningún tema. Moretti pidió un cuarto intermedio hasta las 17 horas, por lo que continuará y todo se definirá durante el día.

Las cuestiones que no se trataron tenían que ver con la crisis institucional, la posible acefalía y quién se haría cargo del club si esto sucede. Claro que sólo hubo un "breve monólogo" por parte del mandamás a partir de las 12 del mediodía -según trascendió- y el cónclave no continuó.

Cabe destacar que tanto el presidente como Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Alejandro Barros, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Alejandro Tamer y Mateo Sagardoy estaban citados a declarar a las 13 en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas también este martes por denuncias por presunto desmanejo institucional. Por este motivo, se estima que la retomarán más tarde y se espera una resolución al respecto.

Los detalles de la reunión de Comisión Directiva de San Lorenzo convocada por Marcelo Moretti

La reacción de Marcelo Culotta al accionar de Moretti en San Lorenzo

A través de su cuenta de X, el vocal opositor a Moretti se expresó en las redes sociales con un picante mensaje para el actual presidente del club. "El cobarde del presidente se retiró del palco del estadio sin tratamiento de los temas solicitando cuarto intermedio hasta las 17 horas. Este mamarracho pretendió hacer un monólogo impresentable el cual interrumpimos y se fue". De esta manera, el directivo dejó en claro cómo se manejó el mandamás en la reunión de Comisión Directiva que continuará este mismo martes y puede ser vital para el futuro del "Ciclón".