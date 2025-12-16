Crecen los casos de intoxicados por comer un famoso queso de La Serenísima

Al menos seis personas resultaron intoxicadas con quesos elaborados por La Serenísima, pocos días después de que se conozca que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió su venta por estar contaminados con una bacteria que puede causar enfermedades graves. Los intoxicados con una partida del queso Cremón ya están fuera de peligro, aunque se desconoce si hay más personas afectadas. La empresa reconoció "un desvío microbiológico" en los productos y paralizó su elaboración por dos semanas.

Según trascendió, los contaminados fueron tratados en el Instituto Malbrán luego de consumir un queso Cremón que contenía Listeria monocytogenes; una bacteria que puede causar listeriosis, que afecta con mayor gravedad a embarazadas, adultos mayores, recién nacidos y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Entre los síntomas están fiebre, cefaleas, náuseas, diarrea y vómitos. En cuadros agudos incluso podría causar meningitis o abortos espontáneos.

El sábado pasado, la ANMAT dispuso la prohibición de este queso tras detectar la bacteria, una medida tomada en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), luego de que análisis oficiales confirmaran resultados positivos con esos gérmenes. Se trata del “Queso de pasta blanda Cremón doble crema”, presentación de 500 gramos, correspondiente al lote 2703, con fecha de elaboración 03/07/2025 y fecha de vencimiento 20/12/2025. Fue elaborado por la firma Mastellone Hnos. S.A. en el establecimiento identificado como B-I-05184, ubicado sobre la Ruta Nacional 5, kilómetro 444, en la localidad bonaerense de Trenque Lauquen.

Tras la detección de la bacteria, ANMAT y Senasa ordenaron el retiro inmediato del producto del mercado y recomendaron a los consumidores que tengan unidades correspondientes a ese lote no consumirlas y seguir las indicaciones oficiales para su devolución o descarte.

El descargo de La Serenísima

En paralelo, Mastellone Hnos. S.A publicó en su página web un descargo en el que admitió que el SENASA detectó en un monitoreo "un desvío microbiológico" en uno de esos quesos Cremón doble crema y anunció la paralización de su elaboración. En su comunicado, la empresa aseguró que se realizaron "contramuestras oficiales" que dieron un resultado "negativo", pero que aún así se decidió el "decomiso preventivo del lote involucrado".

"Sin perjuicio de ello activamos el protocolo de contingencia previsto, en coordinación con la autoridad sanitaria, y se procedió al recupero y decomiso preventivo del lote involucrado. El protocolo al que se hizo mención incluyó la interrupción de la elaboración durante dos semanas de la línea de producción correspondiente, durante las cuales se continuaron con las exhaustivas medidas de control previo a reanudar la operación, confirmando la calidad y seguridad del producto por parte de la autoridad sanitaria nacional", indicó la empresa.