Se cayó en la vía pública, sufrió fracturas y deberán indemnizarla con una suma millonaria.

Una mujer sufrió una fuerte caída en la vía pública y tras un extenso litigio será indemnizada con una suma millonaria. Los detalles del terrible caso y la decisión de la Justicia en base a los hechos que alteraron al municipio de San Isidro.

La mujer tenía 51 al momento del accidente -que ocurrió en la tarde del 28 de junio de 2019- es técnica en un hospital público y se dispuso a iniciar una acción judicial en 2022 contra la municipalidad de San Isidro por daños y perjuicios luego de sufrir un accidente en la vía pública, que derivó en una fractura en el pie izquierdo (fractura del quinto metatarsiano). La caída se dio cuando la mujer tropezó con baldosas en mal estado en una vereda y cayó en un pozo.

En la denuncia la mujer solicitó una reparación económica argumentando su incapacidad física y secuelas permanentes. La lesión requirió el uso de un yeso, seguimiento médico y sesiones de kinesiología para rehabilitación. Además, en la denuncia se remarcó que la demandante mostró dolores crónicos y limitaciones que le dificultaron sus tareas laborales diarias.

Cuánto le pagaron a la mujer accidentada

Aunque la municipalidad demandada sostuvo que la mantención de las baldosas corresponde a los propietarios frentistas, la Justicia falló a favor de la mujer y ordenó una indemnización de $6.776.245, monto que incluye la actualización a valores actuales y los intereses correspondientes desde la fecha del accidente hasta la sentencia.