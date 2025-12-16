Tristeza por la muerte de un famoso actor.

La televisión estadounidense atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Anthony Geary, el actor que se convirtió en una leyenda gracias a su inolvidable papel como Luke Spencer en Hospital General. Tenía 78 años y falleció el domingo 14 de diciembre como consecuencia de complicaciones derivadas de una operación realizada tres días antes, según confirmó TV Insider.

La noticia fue confirmada por su esposo, Claudio Gama, quien expresó su conmoción en un comunicado cargado de emoción. “Fue un shock para mí, nuestras familias y nuestros amigos”, declaró. Y agregó: “Durante más de 30 años, Tony ha sido mi amigo, mi compañero, mi esposo”. El testimonio reflejó la dimensión íntima de la pérdida detrás del ícono televisivo.

El impacto de su partida también fue destacado por la producción del ciclo. En un comunicado enviado a PEOPLE, el productor ejecutivo Frank Valentini sostuvo que “toda la familia de Hospital General está desconsolada” y remarcó: “Tony fue un actor brillante y marcó el estándar que seguimos buscando”. En la misma línea, ABC Entertainment subrayó que su interpretación de Luke Spencer “ayudó a definir General Hospital y la televisión diurna”.

Una vida dedicada a la actuación

Anthony Geary nació en 1947 en Coalville, Utah, y desde muy joven mostró una inclinación artística que lo alejaba del camino tradicional de su familia. Estudió teatro en la Universidad de Utah gracias a una beca y dio sus primeros pasos profesionales en Los Ángeles, donde trabajó como actor invitado en numerosas series durante los años 70.

Antes de alcanzar la fama, participó en ficciones emblemáticas como All in the Family, Starsky & Hutch, The Partridge Family y The Young and the Restless. En 1978 llegó a Hospital General por un contrato que iba a durar apenas 13 semanas, sin imaginar que ese rol cambiaría para siempre su vida y la historia de la televisión.