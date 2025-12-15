Siguen los incendios forestales en Chubut: se controlaron dos focos, pero continúan los trabajos

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) confirmó que continúan los incendios forestales en Chubut, más precisamente en las zonas de Puerto Café y Parque Nacional Los Alerces. Si bien, se controlaron dos focos, el fuego avanzó de tal manera sobre la flora del lugar que ya se han visto afectadas más de 230 hectáreas.

Los operativos para controlar los incendios están siendo coordinados por fuerzas tanto nacionales como provinciales y locales. Está involucrado el personal de AFE, así como también agentes especializados del Parque Los Alerces.

Las autoridades indicaron que se han utilizado helicópteros Bell 407 y Bell 412, camiones de comando avanzado y cisterna, para contener los focos de incendio, pero que "la vegetación densa y el terreno en sí de muy difícil acceso han obstaculizado las tareas".

Dichos incendios tuvieron su origen luego de las tormentas eléctricas que se produjeron durante el mes de noviembre. Además, otros factores que favorecieron el avance del fuego fueron la sequía y la falta de lluvias durante este período. Los especialistas señalaron que la vegetación seca presente en estos bosques tienen más chances de arder con el fuego.

Otro preocupante foco de incendio se desarrolló en la zona de El Turbio, también en la provincia de Chubut. En esta región, trabajaron tres aviones hidrantes y dos aviones.

Por fortuna, fue contenido gracias a las tareas desplegadas por la AFE, el Servicio Provincial de Manejo de Fuego de Chubut, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, la Brigada Nacional Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Ministerio de Educación, Prefectura y el Hospital Rural Lago Puelo.

Incendios forestales en Chubut

Los Alerces y El Turbio no son las únicas zonas afectadas por los incendios forestales en Chubut. Hace algunas semanas, el eje estuvo en Epuyén, donde el fuego consumió más de 200 hectáreas de bosque nativo, pastizales y matorrales. Las autoridades provinciales comunicaron a la prensa que el inicio del incendio "no se debió a causas naturales sino a la negligencia de turistas".