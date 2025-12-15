Tenía una condena por abuso sexual, pero estaba libre: cayó el pastor que abusó de cinco menores en su templo

La preocupación de una mamá por los repentinos cambios y comportamientos extraños de su hija la llevó a revisarle el teléfono celular y los intercambios de WhatsApp que tenía con varias personas, pero la sorpresa e indignación fue cuando descubrió el intercambio de mensajes sexuales con Esteban Oviedo, el Pastor del Templo al que habitualmente concurre la familia. Allí, tras el horror, la mujer decidió ir a buscarlo y después de discutir con él, escuchó de parte del líder del Templo “Donde Él Habita” de Gregorio de Laferrere la excusa más indignante. “Pasa que se le metió el diablo en el cuerpo, y yo lucho contra ello”, le aseguró, poco antes que la mujer terminara denunciando por el abuso sexual de su hija menor.

Poco después de que la congregación del Pastor Oviedo conociera de la denuncia, otras cuatro víctimas, la mayoría menores de edad, se sumaron a la acusación y relataron datos precisos de cómo y dónde atacaba sexualmente el acusado. Además, la Fiscal de La Matanza Lorenza Pecorelli sumaba un dato que generaría mayor indagación a los fieles, y es que Oviedo tiene una condena a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual agravado. Con esta información y las nuevas denuncias, la Justicia allanó el templo donde actuaba el Pastor y la casa en la que vivía, en un Country de Cañuelas, donde finalmente Esteban Oviedo, de 47 años, fue detenido acusado de abuso sexual agravado y grooming.

Según la investigación, los ataques sexuales a menores de edad ocurrieron en el Templo, detrás de un escenario, donde el Pastor hacía ir a las menores con algún pretexto, entre los que estaban el ayudarlo con algunas cuestiones vinculadas a los actos en el lugar y allí las abusaba sexualmente. También pudieron reconstruir los investigadores que el Pastor Oviedo abusó de una adolescente en un pasillo cuando la víctima se dirigía al baño del lugar. Con estos datos, la fiscal Pecorelli junto a la ayudantía fiscal encabezada por Daniela Sánchez y la auxiliar Jazmín Pellegrino realizaron los procedimientos junto a la Policía Bonaerense en busca de secuestrar material que permita avanzar con la investigación.

Es así que en el Templo de Gregorio de Laferrere los investigadores secuestraron computadoras y material fílmico que será analizado en busca de pruebas y realizaron una inspección ocular del lugar para conocer los lugares donde las víctimas relataron que fueron atacadas por el Pastor. En el lugar, además, encontraron varias publicidades del libro que sacó Esteban Oviedo titulado “De la ruina al éxito” donde relata “el llamado de aquellos escogidos para liderar” y habla de “despertar sueños e inspirar a un movimiento que trascienda los límites de la restauración divina”. Muchos de los textos o frases que repetía el Pastor son analizados por los investigadores para saber si eran parte de los engaños que también usaba para atacar a sus víctimas.

La frase “se le metió el diablo en el cuerpo”, por ejemplo, fue rastreada hasta Colombia donde a mediados de mayo fue usada por un Pastor abusador para exculparse de haber abusado de su hijastra. En ese caso, el Pastor José Ramírez usó esa frase argumentando que él había sido poseído por el diablo y eso lo llevó a secuestrar, violar y querer asesinar a su propia hijastra. Esa excusa fue aceptada por su congregación que hizo varias marchas para pedir su liberación, lo que generó indignación en la comunidad de Chinchiná y en la Justicia que mantuvo al Pastor detenido con las pruebas obtenidas.

Ahora, con la detención del Pastor Esteban Oviedo, la Justicia volvió a escuchar la frase pero esta vez como excusa del abusador para atacar a las menores. Esa excusa, sin embargo, el imputado no se animó a repetirla ante las fiscales y decidió no declarar, mientras seguirá detenido y los investigadores analizan si pueden existir más casos, por lo que pusieron a disposición el correo electrónico ayudantiadelitosconexos.lm@mpba.gov.ar para aquello que puedan aportar datos o quieran sumar su denuncia.