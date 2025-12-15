El expresidente surcoreano Yoon intentó provocar una agresión armada de Pionyang, según el fiscal

El fiscal especial surcoreano Cho Eun-seok habla mientras anuncia los resultados de su investigación sobre los cargos de insurrección relacionados con el expresidente Yoon Suk Yeol en la Fiscalía Superior de Seúl

El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol intentó provocar a Corea del Norte para que organizara una agresión armada con el fin de justificar su declaración de la ley marcial en diciembre de 2024 y eliminar a sus oponentes políticos, según dijo el lunes un fiscal especial.

El fiscal especial, Cho Eun-seok, dijo en una sesión informativa que su equipo había acusado a 24 personas, entre ellas Yoon y cinco miembros del gabinete, de cargos de insurrección tras una investigación de seis meses.

"Sabemos bien por la experiencia histórica que la justificación que dan los que están en el poder para dar un golpe es solo una fachada y el único propósito es monopolizar y mantener el poder", dijo Cho.

Cho dijo que su equipo ha confirmado un elaborado plan supuestamente ideado por Yoon y su ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, que se remonta a octubre de 2023 para suspender los poderes del Parlamento y sustituirlo por un órgano legislativo de emergencia.

"Para justificar la declaración de la ley marcial, intentaron atraer a Corea del Norte hacia una agresión armada, pero fracasaron porque Corea del Norte no respondió militarmente", dijo.

El equipo del fiscal especial había acusado anteriormente a Yoon y a sus mandos militares de ordenar una operación encubierta con drones en el Norte para avivar las tensiones entre los vecinos.

Posteriormente, Yoon conspiró para tachar de fuerzas antiestatales a sus oponentes políticos, incluido el entonces líder de su conservador Partido del Poder Popular, y declaró la ley marcial sin justificación, dijo Cho.

Cho fue uno de los tres fiscales especiales nombrados después de que el presidente Lee Jae-myung fuera elegido presidente en unas elecciones anticipadas convocadas tras la destitución de Yoon por el Tribunal Constitucional en abril.

Yoon está siendo juzgado por insurrección, que en caso de condena se castiga con cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Sus exministros y otros representantes se enfrentan a diversos cargos derivados del fallido intento de ley marcial.

El Parlamento, controlado por el liberal Partido Demócrata, votó a favor de anular el decreto de Yoon a las pocas horas de su declaración a última hora de la noche del 3 de diciembre del año pasado y posteriormente lo destituyó por violar los deberes de su cargo.

Su esposa, Kim Keon-hee, está siendo investigada por otro fiscal especial por corrupción derivada de actividades realizadas durante y antes de la presidencia de Yoon.

Es posible que Yoon se viera obligado a actuar en parte por la implacable presión política que sufría a raíz de las acusaciones de soborno contra su esposa, pero no había pruebas para sospechar que Kim estuviera implicada en la conspiración, dijo Park Ji-young, portavoz del equipo del fiscal especial.

El jefe de espionaje del presidente derrocado tenía previsto viajar a Estados Unidos al día siguiente del decreto para sofocar preventivamente las objeciones de Washington, dijo Park, quien añadió que probablemente se eligió diciembre del año pasado para aprovechar la distracción de la transición presidencial tras la victoria electoral de Donald Trump.

Yoon ha dicho que estaba dentro de sus poderes como presidente declarar la ley marcial y que lo hizo para dar la voz de alarma sobre el abuso de los partidos de la oposición del control parlamentario que estaba paralizando la labor del Gobierno. Dijo que su decreto de ley marcial no perjudicaba al país.

Con información de Reuters