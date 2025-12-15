¿Llueve hoy? Calor y nubosidad en CABA y el conurbano: el clima para este lunes 15 de diciembre

Calor y nubosidad en CABA y el conurbano: el clima para este lunes 15 de diciembre

Comienza otra semana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 15 de diciembre en Buenos Aires y alrededores. Este lunes se irán las lluvias, pero el cielo se mantendrá mayormente nublado, mientras que la temperatura se ubicarán entre una mínima de 18 y una máxima de 27 grados.

El martes 16, de acuerdo al SMN, el cielo se encontrará despejado durante todo el día y la temperatura agradable al comenzar en una mínima de 17 grados y elevarse hasta alcanzar una máxima de 26.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.