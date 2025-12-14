Por qué la FIFA le pide a Uruguay sacarse dos estrellas de su escudo

Dos estrellas corresponden a títulos de Juegos Olímpicos.

Al momento de participar de un Mundial, la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) impone una serie de normas que las Selecciones deben respetar sobre la confección de las prendas que se utilizarán para afrontar los partidos. Esto provocó que haya un advertencia bastante clara para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en relación con la cantidad de estrellas que figuran en el escudo. El motivo radica en que hay dos que tienen que ser eliminadas antes del certamen que comenzará en junio.

La historial del fútbol internacional señala que el primer campeonato de selecciones se celebró en 1930 y que el campeón fue el conjunto uruguayo, que luego volvería coronarse en la edición de 1950 que se desarrolló en Brasil y que generó el famoso Maracanazo. Sin embargo, el organismo sudamericano decidió sumar dos estrellas más correspondientes a la obtención de la medalla dorada en fútbol en los Juegos Olímpicos de 1928 y 1924.

Uruguay pretende reconocimiento de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928.

"La FIFA resolvió que Uruguay deberá lucir únicamente 2 estrellas en su escudo, correspondientes a los títulos mundiales obtenidos, pese a que históricamente el país exhibía 4 estrellas, incluyendo las medallas de oro olímpicas de 1924 y 1928", expresó Víctor Hugo Morales en su cuenta de X (Ex Twitter). Una decisión que va en contra de lo que la AUF busca instalar y generar un consenso internacional que de momento no está pudiendo lograr.

¿Por qué se menciona que Uruguay tiene 4 Mundiales de fútbol?

A lo largo de la historias, son varias las fuentes que fueron mencionado y colocando a Uruguay como una selección que dispone de cuatro campeonatos mundiales. La razón radica en que los Juegos Olímpicos correspondientes a 1924 y 1928 contaban casi como una denominación de certamen internacional. Sin embargo, la postura de la FIFA en la actualidad va en contra mano.

Si se revisa la web del organismo en el apartado de "Todos los Mundiales de la historia: campeones, sedes y mejores jugadores", que fue publicado el 19 de abril del 2023 expone que el conteo comienza en 1930. "La primera Copa Mundial de la FIFA fue única. Disputada íntegramente en Montevideo, la capital uruguaya, la edición inaugural de la prueba reina dejó numerosos detalles muy curiosos para el aficionado moderno: cuatro selecciones llegaron en el mismo barco", expresa la breve reseña del certamen.

El presidente de la AUF calmó a los hinchas

Por otro lado, Ignacio Alonso, que se desempeña como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, fue bastante claro sobre cómo lucirán las camisetas del seleccionado durante el próximo Mundial. "No hay nada. Esto ya lo hablamos en el Mundial anterior. Cuando estaba el proceso de confección de la ropa con la marca anterior, apareció un cuestionamiento. Se habló y fue claro: la FIFA siempre ha reconocido las cuatro estrellas", expresó en charla con Telemundo.

La FIFA confirmó en su web oficial que Uruguay ganó dos Mundiales.

Lo cierto es que hay una contradicción por parte de la FIFA porque en su web, que es considerada una fuente de consulta, se menciona al conjunto Celeste como campeón del mundo en dos oportunidades. Mientras que los Juegos Olímpicos quedan al margen del conteo por tratarse de otro tipo de competición.