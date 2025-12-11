El único antecedente de Argentina en Dallas.

Tras el sorteo del Mundial 2026, la Selección Argentina quedó como cabeza de serie del Grupo J, en el que también se encuentran Argelia, Austria y Jordania. De esta manera, el equipo de Lionel Scaloni iniciará la defensa de la Copa del Mundo ante los argelinos en Kansas y luego afrontará los cruces con los austriacos y los jordanos en el AT&T Stadium de Dallas, que ha sido renombrado como Dallas Stadium para el certamen.

A diferencia de lo sucedido con el Kansas City Stadium, donde el conjunto nacional nunca ha disputado un encuentro, el Dallas Stadium sí cuenta con un antecedente de la “Albiceleste”, justamente de un partido que se hizo viral en redes sociales. Se trata del empate 2-2 con México en un amistoso realizado en 2015, cuando el seleccionado era dirigido por Gerardo “Tata” Martino.

En aquella oportunidad, un penal cometido por Nicolás Otamendi le dio la posibilidad a Chicharito Hernández de abrir el marcador desde los doce pasos al superar a Nahuel Guzmán en el mano a mano a los 19’. Hacia el complemento, Héctor Herrera puso el segundo para los mexicanos a los 70’, por lo que los norteamericanos comenzaron a celebrar su primera victoria sobre Argentina desde aquel 1-0 de la Copa América 2004.

Sin embargo, el arquero de la “Tricolor”, Moisés Muñoz, salió mal a cortar un pase teledirigido de Lionel Messi para Ezequiel Lavezzi, que lanzó un centro que fue interceptado por Sergio Agüero para el descuento a los 85’. Apenas unos momentos después, Messi metió un zurdazo tras recibir la asistencia del “Kun” e igualó el encuentro casi en tiempo cumplido, a la vez que el relato de la TV Azteca quedaba inmortalizado por la indignación de los comentaristas con el equipo mexicano.

De hecho, México terminó pidiendo la hora en un partido que había tenido controlado en Dallas e incluso estuvo a punto de perder, ya que Muñoz le sacó un remate que iba al ángulo a Lavezzi en el tiempo de descuento. Si bien el encuentro es bien recordado por la recuperación de la Selección Argentina, lo cierto es que el equipo del “Tata” no dejó una buena impresión en aquella jornada, por lo que el regreso a Dallas es una oportunidad para mejorar aquel recuerdo, esta vez con Scaloni en el banco.

Ese fue el único partido en el que Argentina no venció a México en sus últimos ocho encuentros. Pues se impuso 2 a 0 en el Mundial 2022; le ganó 4 a 0 en un amistoso del 2019 en San Antonio (también en Texas); 2 a 0 en otro amistoso en Mendoza en 2018; mismo resultado en Córdoba unos días antes; 3 a 1 en el Mundial 2010; 4 a 1 en un amistoso en San Diego en 2008 y 3 a 0 en la Copa América 2007.

Argentina llega como seegundo del ranking FIFA.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026