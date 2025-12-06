Messi, campeón con Inter Miami: primer título de la MLS para el crack de la Selección Argentina

De la mano de Lionel Messi, Inter Miami se consagró campeón por primera vez en su historia de la MLS.

Inter Miami venció 2 a 1 a Vancouver Whitecaps y se consagró campéon de la MLS. Con una asistencia de Lionel Messi y un gol de Rodrigo De Paul, el conjunto de Javier Mascherano alcanzó su primer título de liga en la historia de la franquicia.

En el estadio Chase Center de Miami, el partido comenzó con un dominio claro del equipo de Fort Lauderdale y la ventaja llegó rápido gracias a un gol en contra de Édier Ocampo, que desvió un centro profundo desde la izquierda . Vancouver reaccionó y encontró el empate a través de Ali Ahmed, lo que encendió la definición y obligó a Miami a volver a acelerar .

En el complemento apareció la jerarquía: Messi manejó los tiempos y asistió de forma brillante a De Paul, quien firmó el 2-1 para que el equipo rosa consiguiera una diferencia y tranquilidad en el marcador. SIn embargo, a los 96, Tadeo Allende se anotó en el marcador con un lingo gol y liquidó la historia para que Inter Miami levante su primer trofeo de la MLS.

Con un estadio repleto y un cierre lleno de tensión, Miami terminó imponiendo su experiencia y su peso individual para quedarse con un campeonato histórico que marca un antes y un después en la franquicia.

Las estadísticas que explican el título histórico de Inter Miami en 2025

Inter Miami firmó una temporada récord en la MLS: 81 goles en la fase regular y 98 tantos en el total del año, además de convertirse en el primer equipo de la liga en disputar 58 partidos oficiales en una sola temporada. Una producción ofensiva nunca vista que explica por qué llegó tan fuerte a la final.

Y el motor de todo fue Messi. El capitán terminó la temporada regular con 29 goles y 19 asistencias, alcanzando 48 intervenciones directas en solo 28 partidos. Sumando todas las competiciones de 2025, cerró con 61 contribuciones de gol y un registro histórico: 10 partidos marcando al menos dos veces, un récord absoluto en la MLS. Un nivel que lo llevó a ganar el Botín de Oro 2025 y a dominar la liga de punta a punta.

Messi no solo impulsó al Inter Miami: redibujó los límites competitivos de la MLS y dejó una de las temporadas individuales más determinantes en la historia del fútbol estadounidense.

Un título que marca un antes y un después en la MLS

La consagración de Inter Miami no es un logro más dentro del campeonato estadounidense. Representa un punto de inflexión: la primera liga ganada por un equipo que apostó todo al impacto Messi y que transformó su estructura deportiva y mediática alrededor de su figura.

La llegada del argentino multiplicó audiencias, elevó la vara competitiva y generó un fenómeno comercial sin precedentes. Esta final ante Vancouver Whitecaps terminó de consolidar esa revolución. Y, de paso, abrió un nuevo horizonte para una liga que busca competir con los grandes escenarios del planeta.