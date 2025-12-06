Villarruel se volvió a diferenciar de Milei por la cuestión Malvinas: "Soberanía"

Victoria Villarruel volvió a diferenciarse de Javier Milei. En un evento en España, la Vicepresidenta denunció la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por parte de Reino Unido, contradiciendo al Presidente que se expresó en favor de la autodeterminación de los kelpers.

La titular del Senado nacional disertó en la Reunión de Presidentes de Parlamentos de Países de la Comunidad Iberoamericana, encuentro preparatorio del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. El evento tuvo lugar en el Congreso de los Diputados de España.

En parte de su intervención, Villarruel remarcó que "que la explotación responsable y razonable de los recursos, muchas veces se ve comprometida por conflictos traidos por potencias extracontinentales a nuestra región, como ocurre en el Mar Argentino, donde se vulnera nuestra soberanía por el avance de embarcaciones extranjeras en una zona de tensiones debido a la ocupación ilegítima de Reino Unido de nuestras Islas Malvinas, Sandwich y e Islas del Atlántico del Sur".

Y agregó: "Por eso, mi agradecimiento a todas las naciones iberoamericanas que siempre apoyan el reclamo de soberanía de la República Argentina".

La postura de Villarruel contrasta con la de Milei, que en la celebración del 2 de Abril, Día de la Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, se manifestó en favor de la autodeterminación de la población instalada en el archipiélago, algo que rebate el reclamo histórico argentino que denuncia la ocupación ilegal de Gran Bretaña.

"Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo", había dicho Milei, que se declaró admirador de la ex primer ministro Margaret Thatcher, que gobernó gran bretaña durante la guerra de Malvinas en 1982.

Villarruel otorga un bono extraordinario a trabajadores del Senado y desafía a Milei

Villarruel sigue acumulando cortocircuitos y diferencias con la gestión de Milei al anunciar este viernes dar un nuevo bono extraordinario de $500 mil a los empleados del Senado a cobrar durante diciembre. "Mejores condiciones laborales", lanzó la titular de la Cámara Alta.

A través del decreto legislativo 604/2025, publicado este viernes, la Vicepresidenta decidió un bono único y no remunerativo para los empleados del Senado permanentes, temporarios y de regímenes especiales, pero que tengan una antigüedad superior a los seis meses y que no estén con licencia en la actualidad.

“Es política institucional de esta Presidencia del Honorable Senado de la Nación promover la mejora continua de las condiciones laborales, consolidar la carrera administrativa regulada por el Estatuto para el Personal del Congreso de la Nación y fortalecer de manera permanente el funcionamiento institucional de ésta Cámara, reconociendo que el bienestar del personal constituye un componente esencial para la calidad, eficiencia y continuidad del servicio público parlamentario”, planteó Villarruel.