A pocos días de que se conozca la postergación del juicio en su contra por atropellar y matar a un motociclista, la defensa de Felicitas Alvite, más conocida como "La Toretto", solicitó un permiso ante la Justicia para trabajar como niñera. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria en la localidad platense de City Bell a la espera del proceso judicial por el crimen de Walter Armand en abril del 2024.

A través de su abogado Flavio Gliemmo, la acusada presentó un pedido al Tribunal 2 de La Plata para que emita un permiso para realizar salidas laborales. "Mi asistida necesita trabajar y está vigente la posibilidad de cuidar como niñera a un menor de un año y medio", explicó Fliemmo, en diálogo con Noticias Argentinas.

Según trascendió, entre el lunes y el martes el Tribunal podría dar una respuesta a la solicitud de la detenida, que se encuentra en un domicilio de City Bell bajo arresto domiciliario. Alvite, de 22 años, está acusada de atropellar y matar a Armand el 12 de abril de 2024 en el municipio de La Plata, mientras conducía a más de 90 kilómetros por hora y corría una picada con Valentina Velázquez, una amiga suya.

La influencer está imputada por el delito de homicidio simple con dolo eventual que prevé una pena que va de ocho a 25 años de prisión. Mientras espera el juicio, la acusada se encuentra cumpliendo con un arresto domiciliario.

Se postergó su juicio

Hace dos semanas, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 decidió postergar el juicio contra Alvite y estipuló que la próxima audiencia sea el 18 de febrero de 2026.

Los magistrados sostuvieron en su resolución que se necesita "más tiempo para analizar las pruebas" de ambas partes, además, de poseer una "agenda cargada" en cuanto a lo administrativo.

Durante las jornadas de octubre quedó expuesta una discusión entre la defensa de Alvite y el fiscal de instrucción Fernando Padován, a quien lo acusaron de ocultar pruebas e impedir el acceso a esas evidencias a la imputada. Sin embargo, el juez de Garantías rechazó el reclamo por parte de la defensa de La Toretto.

En la segunda audiencia, ocurrió algo similar. Los abogados de Alvite insistieron nuevamente con la falta de acceso a determinadas pruebas. Según informó TN, fuentes del caso judicial sostuvieron que los dichos de la defensa de la imputada eran "infundados" ya que los abogados de la joven habían podido ver todas las evidencias presentadas. Además, indicaron que la instrucción se había hecho en tiempo récord.