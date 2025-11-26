Se posterga el juicio contra La Toretto: en qué mes del 2026 comenzará

El juicio contra Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto", acusada de atropellar y matar a Walter Armand, un motociclista de 36 años, será postergado según indicó el Tribunal Oral en lo Criminal N°2. Con esta decisión, la próxima audiencia será 18 de febrero de 2026.

Los magistrados sostuvieron en su resolución que se necesita "más tiempo para analizar las pruebas" de ambas partes, además, de poseer una "agenda cargada" en cuanto a lo administrativo.

Cierto es también que durante las jornadas de octubre quedó expuesta una discusión entre la defensa de Alvite y el fiscal de instrucción Fernando Padován, a quien lo acusaron de ocultar pruebas e impedir el acceso a esas evidencias a la imputada. Sin embargo, el juez de Garantías rechazó el reclamo por parte de la defensa de La Toretto.

En la segunda audiencia, ocurrió algo similar. Los abogados de Alvite insistieron nuevamente con la falta de acceso a determinadas pruebas. Según informó TN, fuentes del caso judicial sostuvieron que los dichos de la defensa de la imputada eran "infundados" ya que los abogados de la joven habían podido ver todas las evidencias presentadas. Además, indicaron que la instrucción se había hecho en tiempo récord.

Cuál es el delito por el que Felicitas Alvite está imputada

Alvite, de 22 años, está acusada de atropellar y matar a Armand el 12 de abril de 2024 en el municipio de La Plata, mientras conducía a más de 90 kilómetros por hora y corría una picada con Valentina Velázquez, una amiga suya.

La influencer está imputada por el delito de homicidio simple con dolo eventual que prevé una pena que va de ocho a 25 años de prisión. Mientras espera el juicio, la acusada se encuentra cumpliendo con un arresto domiciliario.