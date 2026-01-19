Efemérides del 19 de enero: qué pasó un día como hoy

Cada 19 de enero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Edgar Allan Poe y Carolina Papaleo hasta la celebración del Día del Trabajador Cervecero.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1809 - Nacimiento de Edgar Allan Poe

En Boston, Massachusetts, nació el escritor y poeta, quien es considerado un maestro del relato breve y de los géneros policial y de terror. También se le reconoce su contribución al desarrollo de la literatura de ciencia ficción.

1851 - Fallecimiento de José Esteban Echeverría

A sus 45 años murió en Montevideo el escritor y poeta argentino, precursor del romanticismo rioplatense y autor de los clásicos La cautiva y El matadero.

1923 - Nacimiento de Juan Carlos Colombres

Nació el humorista gráfico, popularmente conocido por su seudónimo Landrú. Su obra se caracterizó por la ironía sociopolítica y una elaborada burla a ciertas modas de mediados del siglo XX.

1943 - Nacimiento de Janis Joplin

En Port Arthur, en Texas, nació la cantante de rock y blues, considerada como una de las más influyentes artistas de la historia rock and roll. Junto con Jimi Hendrix, Jim Morrison y Kurt Cobain, entre otros, forma parte del Club de los 27, como se llama a la lista de veinte grandes artistas fallecidos a la edad de 27 años.

1949 - Nacimiento de Robert Palmer

En Batley nació el cantante y compositor británico, reconocido por su emotiva voz y la mezcla equilibrada de estilos musicales.

1952 - Gira granate

Lanús se convirtió el primer equipo del fútbol argentino en jugar en Turquía. Lo hizo en la victoria ante el Fenerbahçe por 2 a 1 en amistoso disputado en Estambul. Entre diciembre de 1951 y febrero de 1952, el equipo “granate” realizó una gira en la que jugó once encuentros en ciudades de Portugal, Turquía, Italia, Bélgica y Alemania con un saldo de cuatro victorias y siete derrotas.

1969 - Nacimiento de Carolina Papaleo

Nació la actriz que es reconocida por su papel de Ana Oromí en la exitosa telenovela Una voz en el teléfono, que la catapultó a la fama.​

1981 - Nacimiento de Lucho González

Nació el mediocampista ofensivo, segundo futbolista argentino con más títulos ganados (29) detrás de Lionel Messi. Actual jugador del Atlético Paranaense brasileño, Lucho brilló en Huracán, River, el Porto y el Olympique de Marsella francés. Con la Selección Argentina obtuvo la dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

2001 - Fallecimiento de Darío Vittori

A sus 79 años murió el actor y humorista ítalo argentino Melito Darío Spartaco Margozzi, quien se consagró luego de su labor en las exitosas series televisivas Teatro como en el teatro y Las comedias de Darío Víttori. Trabajó en una veintena de películas.

2026 - Día del Trabajador Cervecero

Esta efeméride conmemora la fecha de 1939 en la que fue creada la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y afines.