Día del Gauchito Gil: historia, qué se le pide y oración

Cada 8 de enero se celebra el Día del Gauchito Gil en Argentina. Se trata de uno de los santos más populares y con mayor cantidad de devotos en el país al que se le suele pedir protección, ayuda y milagros. Cómo nació la veneración a esta figura y cuál es su historia.

La historia del Gauchito Gil: quién fue en realidad

El 8 de enero hace referencia al fallecimiento de Antonio Mamerto Gil Núñez, más conocido como el Gauchito Gil. De acuerdo al Ministerio de Cultura, el hombre nació un 12 de agosto de 1847 en Mercedes, Corrientes, en una zona guaraní que llamaban Paiubre. Se cree que fue un peón rural hasta que fue convocado para servir en la Guerra de la Triple Alianza y formó parte de las milicias que luchaban contra los federales. Además, se dice que amaba los bailes y era devoto de San La Muerte.

La leyenda dice que Ñandeyara, el dios guaraní, se le apareció en los sueños y le dijo: “No quieras derramar sangre de tus semejantes”. El Gauchito no lo dudó más y desertó del Ejército. Se cree que se convirtió en una especie de justiciero que robaba a los ricos para ayudar a los más vulnerables, que vengaba a los humillados y ayudaba a los enfermos.

Esa rebeldía, y conquistar a la mujer que pretendía un comisario, fueron algunos de los motivos de su sentencia de muerte. El pueblo lo protegió, lo alimentó y lo cuidó hasta que lo capturaron y lo sentenciaron a muerte. Cuando lo trasladaban a la ciudad de Goya para juzgarlo, los soldados decidieron ejecutarlo antes, a ocho kilómetros de Mercedes. Su asesinato fue cruel y a partir de ese momento nació el mito.

Hoy el 8 de enero se recuerda su fallecimiento y los fieles peregrinan hacia su santuario, a unos kilómetros de la localidad de Mercedes, en Corrientes. Allí le piden milagros, protección y "favores". Además, le acercan cigarrillos y vino. Una de las grandes costumbres de sus devotos es tocar bocina cada vez que se pasa por uno de sus altares.

¿Cómo es la oración del Gauchito Gil?

Oh! Gauchito Gil, tú que fuiste

Un gaucho fuerte y bravo, De espíritu justo e indomable,

Te invoco esta vez para pedirte que(decir el pedido, o lo que necesitamos),

te pido humildemente se cumpla por intermedio ante Dios,

el milagro que te pido:

y te prometo que cumpliré mi promesa y ante Dios te haré ver,

y te brindaré mi fiel agradecimiento y demostración de fe en Dios y en vos Gauchito Gil.

Sé que así se hará

Amén.