Efemérides del 8 de enero: qué pasó un día como hoy

Cada 8 de enero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Elvis Presley, Stephen Hawking y David Bowie hasta la invasión al Congreso de Brasil.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1642 - Fallecimiento de Galileo Galilei

A sus 77 años murió en Florentina de Arcetri el matemático, ingeniero, físico y filósofo italiano Galileo Galilei, considerado el padre de la astronomía, la física y la ciencia modernas.

1878 - Fallecimiento del "Gauchito" Gil

Antonio Mamerto Gil Núñez murió en Mercedes, Corrientes, Argentina, al ser asesinado por la policía tras desertar del ejército en la Guerra de la Triple Alianza. Se convirtió en un santo popular venerado por proteger a los humildes y obrar milagros. En esa fecha, los fieles se congregan en su santuario principal en el mismo lugar de su muerte.

1928 - Fallecimiento de Juan Bautista Justo

A los 62 años murió en Los Cardales, provincia de Buenos Aires, el médico, político y periodista Juan Bautista Justo, fundador del Partido Socialista argentino, del diario La Vanguardia y de la cooperativa El Hogar Obrero, una de las más importantes que tuvo el país. Fue diputado y senador nacional.

1935 - Nacimiento de Elvis Presley

En la ciudad de Tupelo, en Misisipi, Estados Unidos, nació el cantante reconocido en todo el mundo como el Rey del rock and roll o el Rey. A su vez, es una de las grandes figuras de la cultura popular del siglo XX. Elvis trabajó en 31 filmes musicales y en dos documentales de conciertos.

1942 - Nacimiento de Stephen Hawking

En Oxford, Inglaterra, nació el físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico, quien es considerado una de las mentes más prodigiosas de la historia de la ciencia por sus trabajos sobre las singularidades espacio temporales como parte de la teoría de la relatividad general. Recibió doce doctorados honoris causa y la Orden del Mérito británico.

1947 - Nacimiento de David Bowie

En el distrito londinense de Brixton nació el músico, compositor y cantante británico David Robert Jones, uno de los artistas más influyentes de la música popular de la segunda mitad del siglo XX. Vendió más de 135 millones de discos.

1953 - Nacimiento de Roberto Mouzo

El ex futbolista nació en la ciudad bonaerense de Avellaneda. Es uno de los grandes ídolos de Boca Juniors y el jugador que más partidos disputó en el equipo “xeneize” (426).

1959 - Revolución Cubana

Al frente de tropas guerrilleras, Fidel Castro entró victorioso en La Habana desde Santiago de Cuba después del triunfo de la revolución que puso fin a la dictadura militar de Fulgencio Batista, quien había huido al exilio en República Dominicana y luego en Portugal.

1969 - Nacimiento de Laura Novoa

La actriz y cantante nació en Buenos Aires. Se destacó por sus papeles en las series televisivas Socorro, 5° año y Poliladron. Ganó un premio ACE como “artista revelación”.

1979 - Argentina - Chile

Las dictaduras militares de Argentina y Chile firmaron en Montevideo, ante el cardenal italiano Antonio Samoré, el acuerdo por el que piden la mediación del Vaticano en el conflicto por la soberanía de tres islas en el canal del Beagle, en el extremo sur de ambos países, que estuvo a punto de desatar una guerra.

2016 - Detención del "Chapo" Guzmán

El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Lorea, líder del Cártel de Sinaloa, es recapturado en la ciudad de Los Mochis, en Sinaloa, México, después de haberse fugado del penal de máxima seguridad de El Altiplano seis meses antes. Fue la tercera y última fuga del criminal, que admitió haber asesinado entre 2.000 y 3.000 personas. En 2017 fue extraditado a Estados Unidos y está detenido en un penal federal de Nueva York.

2023 - Invasión al Congreso de Brasil

Los seguidores de ultraderecha del exmandatario Jair Bolsonaro invadieron la sede del Congreso en Brasilia, para reclamar por el supuesto fraude en las elecciones que permitió el triunfo de Lula da Silva.