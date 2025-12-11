Qué es "rage bait", uno de los términos del año según la Universidad de Oxford

Según Oxford University Press, el uso del término rage bait se triplicó en los últimos doce meses.

En las redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), una tendencia se volvió imposible de ignorar: cada vez aparecen más publicaciones diseñadas para generar bronca, provocar peleas o directamente insultar sin motivo. Y no es casualidad. Ese tipo de contenido tiene nombre propio —rage bait— y acaba de ser elegido como la expresión del año por la Universidad de Oxford, marcando una señal clara de hacia dónde se está moviendo la conversación digital.

El fenómeno muestra cómo el viejo modelo del clickbait, basado en la curiosidad, quedó relegado frente a la estrategia mucho más cruda de apelar al enojo para multiplicar interacciones. Según Oxford University Press, el uso del término rage bait se triplicó en los últimos doce meses. La idea es simple: publicaciones creadas para despertar indignación y empujar a la audiencia a comentar, discutir o compartir. El objetivo no es aportar información ni generar debate real, sino activar una reacción rápida y emocional que los algoritmos premian con mayor visibilidad.

El enojo como motor del algoritmo

Este tipo de contenido crece al ritmo de las plataformas. En X, por ejemplo, quienes pagan la verificación azul reciben ingresos en función del nivel de interacción que generan. Eso alimenta la aparición de mensajes cada vez más exagerados, provocadores o absurdos. No importa si el creador está de acuerdo con lo que publica: lo central es que el usuario se enoje y responda.

Ejemplos típicos de rage bait incluyen:

Opiniones deliberadamente polémicas.

Comparaciones sin sentido.

Datos incompletos presentados como definitivos.

Titulares que apuntan a encender una discusión.

¿En qué se diferencia del clickbait?

Ambos comparten una lógica manipuladora, pero con tácticas distintas. El clickbait juega con la intriga, promete algo impactante y oculta información para forzar el clic. El rage bait, en cambio, busca incomodar al usuario desde el primer segundo. Si el clickbait seduce, el rage bait irrita.

Otras expresiones destacadas por Oxford

El término del año dejó atrás a dos finalistas que también retratan el clima digital actual:

Aura farming: construir una imagen personal pensada para transmitir carisma, misterio o confianza.

Biohack: prácticas para “optimizar” cuerpo y mente mediante rutinas, suplementos o tecnologías.

Una foto del estado emocional de la web

En 2024, Oxford había elegido brain rot, reflejando el desgaste mental por el consumo constante de contenido. Este año, rage bait profundiza la tendencia: indignación que genera actividad, algoritmos que amplifican y usuarios cada vez más cansados de la pelea permanente por la atención.

Por su parte, otros diccionarios también marcaron el pulso del mundo digital: Cambridge eligió parasocial, y Collins, vibe coding. Todas expresiones que acompañan un mismo diagnóstico: la web de 2025 está moldeada por la emocionalidad extrema. Y el enojo, más que nunca, se volvió negocio.