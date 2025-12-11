ALERTA por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, jueves 11 de diciembre de 2025

Este jueves 11 de diciembre de 2025, el centro de la provincia de Santa Fe vuelve a quedar bajo alerta por tormentas. Tanto Rosario como en la capital provincial muestra un panorama similar: calor desde temprano, humedad en ascenso y un combo de chaparrones y tormentas que podrían complicar la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya había advertido sobre condiciones inestables para esta región. En ese sentido, el pronóstico de este jueves confirma que los momentos más intensos llegarán después del mediodía. Si bien viernes y sábado traerán alivio y cielo más estable, el jueves se perfila como el día crítico.

Los detalles del pronóstico del SMN de este jueves en Santa Fe y Rosario

En Rosario, la mañana arranca con 0% de probabilidad de lluvia y temperaturas cercanas a los 21°. Pero hacia la tarde el panorama cambia: se espera una máxima de 32° con 10–40% de chances de tormentas, un escenario que se repite durante la noche, donde el termómetro bajará a 25°.

Pronóstico de Santa Fe.

En Santa Fe, la situación es más preocupante. La tarde presenta un 40–70% de probabilidad de tormentas, con una máxima de 31° y una noche todavía inestable (10–40%). El calor húmedo será la antesala ideal para el desarrollo de núcleos de lluvia intensa.

Pronóstico de Rosario.

Cómo sigue el clima del viernes en Santa Fe y Rosario, según el pronóstico del SMN

Después del sacudón del jueves, ambas ciudades recuperan estabilidad. Rosario sube la apuesta con una máxima de 35°, cielo mayormente soleado y vientos moderados del norte; mientras que Santa Fe alcanzará los 33°, con condiciones similares y sin probabilidad de precipitaciones.

El SMN además ya anticipó que el fin de semana será típicamente veraniego: sol pleno y temperaturas altas, sin señales de nuevos frentes inestables inmediatos.

Pronóstico extendido: qué esperar para el clima del sábado en Santa Fe y Rosario

Tanto en Rosario como en Santa Fe, el sábado se mantiene firme con cielo despejado:

Rosario: máxima de 34°, mínima de 22°, 0–10% de probabilidad de lluvia.

máxima de 34°, mínima de 22°, 0–10% de probabilidad de lluvia. Santa Fe: máxima de 33°, mínima de 21°, sin lluvias previstas.

Ideal para actividades al aire libre, aunque con el calor en ascenso se recomienda hidratación y evitar el sol al mediodía.

Las recomendaciones del SMN para las tormentas del jueves