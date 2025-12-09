Crisis en una importante fabricante de maquinaria agrícola.

En el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, los trabajadores de una importante fábrica de maquinaria agrícola viven horas de incertidumbre y temen por despidos.

La caída del consumo afectó fuertemente a la firma PLA by John Deere, de Santa Fe, que pese a ser de las más grandes de la región y hoy la planta está paralizada y no se sabe qué pasará en el futuro.

“PLA hace dos años que viene con la misma situación. Al no tener ventas, hay muy baja producción, y eso hace que durante estos dos años firmemos acuerdos para sostener el empleo”, explicó Ariel Astudillo, referente de la UOM seccional Las Parejas, filial Las Rosas, ante los medios locales.

En ese sentido, remarcó que desde el sindicato están "buscando el mejor acuerdo posible para que el trabajador siga sosteniendo el valor de las ocho horas aunque no haya producción" y que lograron "acordar trabajar menos horas pero cobrando el total del sueldo", amparados en el artículo 223 bis de la Ley de Trabajo.

También destacó que llegaron a un acuerdo con la empresa para que durante el tiempo que dure el arreglo entre las partes "no se suspenda ni despida trabajadores".

Los despidos en PLA

De todas maneras la empresa redujo su personal. Por un lado, Astudillo explicó que "se dieron acuerdos entre parte como retiros voluntarios de muchísimos trabajadores". Por el otro, reconoció que la empresa despidió empleados: "Hubo despidos, pero de trabajadores por fuera del convenio colectivo de la UOM y no sabemos los motivos".

"Si no se hiciera este acuerdo que incluye a más de 100 trabajadores, podría haber despidos masivos de nuestro sector", sumó y detalló que están haciendo estos acuerdos cada tres meses, ya que la situación está complicada hace dos años.

"El sector metalúrgico en líneas generales termina con trabajo en esta zona, pero hay empresas que no la pasaron bien tratando llegar a fin de año de la mejor manera posible", sumó el dirigente de la UOM.

Actualmente, los operarios están trabajando seis horas y cobrando como si cumplieran ocho. El acuerdo rige durante noviembre, diciembre y enero. En ese período, además, la empresa adelantó vacaciones en algunas líneas de producción.

“Los trabajadores que tenían 35 días de vacaciones tuvieron una o dos semanas en octubre. La empresa hizo eso para no tener que despedir ni suspender, para llegar a noviembre con este esquema y garantizar la fuente de trabajo cobrando el 100% del salario”, cerró.