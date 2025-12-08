Cerró una fábrica de muebles y su dueño se mostró desesperado: "No damos más"

El dueño de una fábrica que cerró contó la desesperante situación que vive.

En medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei con sus medidas, una histórica fábrica de muebles cerró una de sus plantas y 40 trabajadores fueron despedidos. El dueño contó los motivos por los que tomó esta decisión y aseguró que está desesperado.

Se traba de Color Living, que anunció que dejará de producir en su planta de Pacheco y concentrará su operación en Córdoba, argumentando que la caída del consumo y la apertura de importaciones los llevaron a tomar esta decisión.

"Está todo muy complicado, estamos tratando de ver cómo se puede salvar la empresa. El mercado está tan caído que estamos trabajando hace tres meses a pérdida y en la planta uno o dos días menos", manifestó Omar “Polo” Gardinelli, fundador y presidente de Grupo Color a BaeNegocios.

En ese sentido, agregó: "No damos más, o paro una planta y cierro la más chica, o me fundo y cierro todo. Les vamos a pagar hasta el último peso, para que les dé tiempo de buscar otro trabajo. Espero que Villa del Rosario siga abierto".

Además de la planta que cerró, Color Living tiene otra más grande que opera en Córdoba, con 400 empleados. La firma tiene más de 40 años de presencia en el rubro y llegó a contar con una producción anual de 90.000 unidades.

"Está parado el país, nadie compra un juego de living ni locos. Estamos desesperados. Queremos aguantar todo lo que podamos, no queremos cerrar todo. No hay crédito, lo poco que hay es carísimo, nos están matando, no se vende nada", sumó con pesar el empresario.

Fuerte caída de las ventas por la crisis económica

Siguiendo con el relato de la situación, el dueño de Color Living señaló que "la venta cayó un 50 por ciento cuando asumió Javier Milei, hubo una devaluación y tuvimos que pedir un Procedimiento Preventivo de Crisis".

"A mitad de año, las ventas comenzaron a caer y estoy cada día un poco peor. Estoy desesperado sacando créditos de los bancos, vendiendo cheques para poder aguantar. Los bancos cobran entre 43% y el 55% para descontar valores, cuando la inflación es del 30%, me están arrancando la cabeza", añadió.

El dueño comparó el presente del país con la crisis del 2001 y sostuvo que desde ese año que no estaban "tan mal" cuando también tuvieron que realizar despidos y aseguró que a las industrias no las ayudan. "La política macroeconómica está haciendo doscientas cosas con créditos internacionales pero a las industrias locales las abandonan", recalcó.

Por último, le mandó un mensaje al presidente Javier Milei: "Le tengo que pedir que baje las tasas de interés, que de créditos a la gente para que pueda comprar, porque los pocos que hay son caros. Le pediría que haya seguridad jurídica. Sabemos que si hay devaluación estamos complicados".

"La gente tiene miedo, hay falta de confianza y credibilidad. Cobra lo mismo, pero tiene miedo de gastarlo porque no sabe si lo van a echar y si tiene que comprar un juego de living lo va dejando y ese es el problema. La gente no confía y sólo compra lo que hace falta", cerró el dueño de Color Living tras el despido de 40 trabajadores.