Argentina Comic Con se despidió del año: así se vivió la última edición del 2025 en Costa Salguero

Los fanáticos de la cultura pop se reunieron este fin de semana en la última edición de la Argentina Comic Con 2025, que contó con la participación de invitados nacionales e internacionales. Durante tres días, el Centro Costa Salguero fue el punto de encuentro para quienes disfrutan de las series y el cine, el animé, los videojuegos y los cómics, además de tener la oportunidad de conocer a sus artistas favoritos y encontrar merch muy creativo.

En medio de las altas temperaturas, el encuentro comenzó el viernes 5 con la presencia de los actores de doblaje que marcaron a varias generaciones: Humberto Velez, la clásica voz de Homero Simpson en las primeras 15 temporadas de la serie y quien volvió a interpretarlo a partir de la número 32; Alicia Vélez (Boo en Monsters Inc., Noelle en Black Clover y Momo Ayase en Dan Da Dan) y Luis Carreño, voz de Bob Esponja, entre otros tantos personajes.

Entre los minutos que sobraban entre presentación y presentación, el público aprovechó para recorrer los más de 200 puestos que ofrecían artículos de colección, cómics, mangas, arte, productos oficiales, indumentaria, creaciones únicas hechas por fans y para fans, figuras, peluches, entre otros. Y en la zona del auditorio se realizaron distintas charlas y proyecciones.

Los grandes y chicos se perdían en medio de las actividades de Netflix que, a tono con el final de Stranger Things, montó una experiencia para atravesar Hawkins, sentir el Upside Down y revivir los momentos más icónicos de la serie que finalizará a fin de año. Marcas como LEGO también tuvieron su propio stand donde ofrecían los clásicos juguetes para armar con bloques. A lo largo de todo el predio también se encontraban distintos puestos de comida, bebidas e indumentaria de varias compañías.

Más cerca de la noche, se presentaron por primera vez en la Argentina los actores internacionales Isaac Ordonez y Evie Templeton, Pericles y Agnes en Merlina, la serie de Netflix protagonizada por Jenna Ortega y que contó con la producción y dirección de Tim Burton en la primera temporada. Fueron recibidos por el público en medio de aplausos y gritos, y muchos fans tuvieron la oportunidad de conocerlos más de cerca durante el meet and greet.

Una conexión con la infancia

No solo los niños y jóvenes pudieron conocer a sus artistas favoritos este fin de semana, sino que también los adultos reconectaron con su infancia con la presencia de Edgar Vivar, el inolvidable Señor Barriga de El Chavo del 8, la serie de televisión mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños y que llegó a ser vista por más de 350 millones de televidentes cada semana.

El éxito del programa también llevó a la expansión de su universo con la incorporación de la escuela. Vivar había audicionado para interpretar a uno de los niños y así nació Ñoño, hijo del Señor Barriga. Para él este nuevo personaje era su “conexión” con su niño interior.

Durante su paso por la Comic Con, el actor mexicano también se refirió a su relación con Ramón Valdez (Don Ramón en El Chavo), a quien consideraba "un tipo adorable" e incluso recordó que habían sido vecinos unos años.

Al ser consultado sobre una posible participación en la serie inspirada en Don Ramón, que fue anunciada por HBO Max hace unas semanas, aseguró que aún no lo sabe. Vivar ya había tenido una participación en Sin querer queriendo, la serie biográfica sobre Gómez Bolaños transmitida por la plataforma.

Cosplay y diversión

La última edición de Argentina Comic Con del 2025 también contó con una gran cantidad de cosplayers, tanto principiantes como expertos, que recrearon a personajes de películas, series y animes como Jujutsu Kaisen; Los diarios de la boticaria; Evangelion; Dragon Ball; Stranger Things; Indiana Jones; One Piece; Demon Slayer; Star Wars; El Chavo; Harry Potter; Spider Man, entre tantos otros.

Al ocupar un lugar central en la Comic Con, del 5 al 7 se realizó un concurso diario de cosplay que tuvo más de $ 2 millones en premios. Los más chicos podían participar del Cosplay Kids. Luego, en el Cosplay Alley el público podía conocer a los artistas detrás de los trajes, sacarse fotos y recorrer la exposición.

El evento también contó con una Feria Medieval al aire libre, que cada año se propone recrear una época lejana con actividades como tiro al arco, fotos en tronos, música y más. En el mismo patio, se encontraba un espacio de gastronomía asiática donde se presentaron negocios consolidados como 10 Recetas Japonesas que ofrecían los clásicos onigiris de arroz con distintos rellenos, una comida que aparece en la mayoría de los animes; karage, pollo frito al estilo japonés; yakisoba, fideos a la plancha con varios ingredientes, entre otros.

Finalmente, el último día del evento destacaron el panel y show exclusivo de Las Guerreras K-pop, el fenómeno global de Netflix que batió récords de audiencia y listas musicales, con las voces oficiales Tatul Bernodat, Azul Bötticher y Karin Zavala, y el especial por el décimo aniversario de Kryptonita. Parte del elenco original de La Liga de la Justicia de La Matanza estuvo presente, junto con su director, Nicanor Loreti, y autor de la novela, Leo Oyola.