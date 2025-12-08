Maxton Hall, temporada 3: lo que se sabe de la fecha de cuándo se estrena la serie de Prime Video de gran éxito

"Maxton Hall" prepara su tercera temporada.

Desde su estreno original en Prime Video, Maxton Hall se afirmó como un éxito global: una serie juvenil basada en las novelas de Mona Kasten que combina romance, drama, tensiones sociales y dilemas de clase en el contexto de un internado elitista. En pantalla vemos a Ruby Bell y James Beaufort intentando superar sus diferencias de origen, las intrigas familiares y los secretos del pasado; elementos que han dado vida a una historia atrapante, intensa y cargada de emociones.

En junio de 2025, la plataforma Prime Video confirmó oficialmente la renovación de Maxton Hall para una tercera temporada. De esa manera, quedó claro que la historia de Ruby y James no terminaría con la segunda entrega y que la producción ya estaba comprometida de cara al futuro. La serie alcanzó el número 1 en listas de streaming de decenas de países, lo que la convirtió en un éxito masivo.

¿Qué sabemos sobre la temporada 3 de "Maxton Hall"?

La tercera entrega adaptará el tercer (y último) libro de la saga de Mona Kasten: Save Us .

. Se espera que regrese el elenco protagonista: Harriet Herbig-Matten como Ruby y Damian Hardung como James. También reaparecerían varios de los personajes secundarios que acompañaron las temporadas anteriores.

Según reportes recientes, el rodaje de la tercera temporada ya finalizó.

Hasta el momento no hay una fecha oficial de estreno divulgada por la productora Prime Video. Diversas fuentes coinciden en que la ventana más probable para su llegada es 2026, tomando como referencia los tiempos de producción y la demora entre temporadas anteriores. Incluso podría llegar a mediados del año, si se toma como base las fechas de estreno de las temporadas anteriores.

"Maxton Hall": drama, romance y crecimiento.

Según declaraciones del equipo de producción de la serie, la tercera temporada deberá cerrar el arco narrativo de Ruby y James, basado en el libro Save Us, lo que implica resolver los conflictos pendientes, los secretos aún sin revelar y las tensiones generadas al final de la segunda entrega. Mientras que las primeras temporadas trabajaron con el acercamiento y luego la ruptura de la pareja, la tercera tendría un enfoque en la reconstrucción del vínculo emocional, familiar y social.

La renovación anticipada de Maxton Hall, por parte de Prime Video, demuestra la confianza que tiene la empresa en el potencial de la serie y en su audiencia global.