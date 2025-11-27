Estrenos de series y películas en Prime Video en diciembre 2025: las mejores recomendaciones

Estrenos en Prime Video para diciembre 2025.

En diciembre, último mes del 2025, llega con expectativas renovadas para la plataforma de streaming de Amazon Prime Video. Diciembre traerá una combinación de estrenos de series y películas para distintos gustos: desde ciencia ficción post-apocalíptica hasta comedias navideñas y dramas ligeros.

"Fallout" regresa con una segunda temporada.

Películas para cerrar el año en Prime Video

El calendario de estrenos cinematográficos arranca el 3 de diciembre con la comedia navideña Oh. What. Fun., una apuesta festiva con un reparto destacado: Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz y Eva Longoria, perfecta para quien busca algo ligero y festivo con espíritu navideño.

Luego, el 10 de diciembre se suma al catálogo la película Merve, cuenta la historia de Anna y Russ, quienes tras su separación deben lidiar con la tristeza de su perro, Merv, que “pierde su chispa”. Para ayudarlo, Russ decide llevarlo a Florida en un viaje que busca levantarle el ánimo. Pero las cosas se complican cuando Anna aparece inesperadamente.

El 12 de diciembre será el turno de Dímelo bajito. La película sigue a Kamila Hamilton (Kami), quien creía tener su vida bajo control. Pero todo cambia cuando reaparecen en su vida los hermanos Thiago Di Bianco y Taylor Di Bianco, a quienes conocía hacía años: Thiago le dio su primer beso hace siete años, mientras que Taylor fue su protector de siempre. Su regreso altera el equilibrio de Kami, despertando sentimientos, deseos y conflictos internos.

Series que estrenan en Prime Video

El plato fuerte del mes es, sin dudas, la segunda temporada de Fallout, cuyo regreso está previsto para el 17 de diciembre. Para los fanáticos del universo posapocalíptico, esta serie supo ganarse un lugar: su primera temporada fue bien recibida por la forma en que adaptó elementos del juego original sin intimidar a novatos.

En esta nueva entrega, la acción se traslada a New Vegas, la versión devastada de Las Vegas, un escenario icónico para quienes siguieron la saga de videojuegos en su momento. Ese cambio de ambientación promete un giro interesante para la narrativa, con nuevos personajes, desafíos y quizá algunas sorpresas propias del mundo de Fallout.

Para quienes disfrutan de universos fantásticos, distópicos o de ciencia ficción, Fallout volverá a ser un punto alto del catálogo. Mientras tanto, las comedias y películas más ligeras cubrirán a quienes prefieren relajarse con algo sencillo, ideal para las fiestas navideñas.