Filtran las chances reales de Boca de tener a Paulo Dybala en enero del 2026

Paulo Dybala está en el radar de Boca Juniors desde hace tiempo y es una realidad, pero hasta el momento su arribo no se concretó más allá del interese para que comparta equipo con Leandro Paredes. Ante esta situación, en las últimas horas se filtraron detalles reales que acercan a la "Joya" al club de La Ribera de cara al 2026, en el que los comandados por Claudio Úbeda afrontarán tanto los torneos locales como la Copa Libertadores. El campeón del mundo y de la Finalissima con la Selección Argentina se podría sumarse, pero dependerá de algunas cuestiones.

Hasta el momento, el exhombre de Instituto de Córdoba de desempeña en Roma de Italia, donde tiene contrato hasta junio del año próximo y no deja de ser una pieza fundamental. Esto complicaría las cosas pero en el "Xeneize" no pierden la ilusión, más aún con la presencia de Paredes, que volvió de la "Loba" hace algunos meses. Por supuesto, todo se definirá durante el mercado de pases pero las chances existen y hay posibilidades de que lleguen a un acuerdo antes de lo planeado.

Filtraron las chances reales de que Paulo Dybala sea refuerzo de Boca en 2026

El periodista Gastón Edul informó en Olga acerca de esta gestión que llevan a cabo Juan Román Riquelme y compañía y aseguró que "Boca ya hizo un contacto para averiguar acerca de la situación del cordobés". Igualmente, hasta ahora no realizó una oferta formal por él pero sí dejó en claro que lo quieren y lo seguirán bien de cerca. De esta manera, la dirigencia podrá esperar a que finalice el vínculo del futbolista u optar por otra alternativa.

"Como hizo con Paredes, Boca no va a negociar de club a club. Va a esperar que se resuelva su situación", añadió el periodista y sostuvo que será Dybala el que tendrá que sentarse a hablar con la cúpula de la Roma para destrabar todo. Si se repite la historia de "Lea", el zurdo podría arribar en libertad de acción para el segundo semestre del 2026, cuando empiecen los playoffs de la Libertadores si es que el "Xeneize" supera la fase de grupos. Por otro lado, agregó que el mediapunta de 32 años no decidió su futuro y que así como lo contactó el "Xeneize" lo buscaron desde Arabia Saudita como también desde otros clubes de Europa.

Los números de Dybala en su carrera

Clubes: Instituto de Córdoba, Palermo, Juventus y Roma de Italia.

Partidos jugados: 598.

Goles: 204.

Asistencias: 100.

Títulos: Serie B 2013/2014 con el Palermo; Supercopa de Italia 2015, 2018 y 2020; Serie A 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Copa Italia 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y 2020/2021 con la Juventus; Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina.

Leandro Paredes, clave en el posible arribo de Paulo Dybala a Boca

Por qué Paredes puede ser clave para que Dybala juegue en Boca

En una entrevista reciente, Paulo habló sobre su vínculo con Boca, además de la presión que le ejerce su ex compañero en Roma y la Selección Argentina para que se ponga la camiseta azul y oro. "Paredes me presiona todos los días para jugar en Boca. A mí me encantaría jugar en Argentina. Sé que los hinchas de Instituto quieren que esté. Lo pienso en jugar en mi país", destacó "La Joya", en conversación con "Los Edul".