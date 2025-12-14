¿Por qué Ander Herrera puso en riesgo su continuidad en Boca?

Las lesiones podrían generar que Ander Herrera considere la idea de irse de Boca

En las últimas horas, se dio algo bastante particular y que enciende varias alarmas en el mundo Boca Juniors porque Ander Herrera fue hasta el predio de Ezeiza para retirar sus cosas del vestuario. Esto sucede cuando un jugador tiene la intención de marcharse para cambiar de aires. Sin embargo, el motivo de la decisión del volante podría estar vinculado con un detalle que golpea de gran manera a su carrera como futbolista profesional.

"Es emocionante. Desde mi punto de vista, intentar estar a la altura de este club, intentar hacer sentir orgullosos a los aficionados, estar cerca de ellos, pero un placer haber podido disfrutar el otro día como lo hice y lo que estoy viviendo aquí", expresó el experimentado jugador español después de su presentación en el inicio de la temporada. Una incorporación que despertó varias ilusiones que con el paso de los días fueron apagándose rápidamente, debido a la gran cantidad de lesiones que le impidieron transformarse en una clara alternativa.

El jugador se tomará un tiempo en España para analizar de manera muy seria su futuro

Esto provocó que Ander Herrera esté a punto de tomar una decisión que sorprende en Boca, debido a que no había rumores de ella hasta el momento. "El contrato está terminado. Existe una charla pendiente entre la dirigencia y el vasco, que ya viajó a su país para pasar las Fiestas. Juan Román Riquelme lo quiere. Dependerá del futbolista", expresó el periodista Federico Cristofanelli en su cuenta de X (ex Twitter).

Por otro lado, los rumores que circulan exponen que el volante está considerando de manera muy seria de ponerle un punto final a su carrera como jugador profesional. Hay que recordar que en los últimos meses estuvo trabajando de manera diferenciada porque se buscaba evitar que sufriera una nueva lesión. Sin embargo, en el inicio de diciembre se tomó la decisión de sacarle los minutos en cancha y disminuir las cargas con el fin de evitar la presencia de dolores musculares.

De hecho, si se repasa el historial de lesiones de Ander Herrera desde su llegada a Boca es posible encontrar que estuvo más de 150 días sin actividad oficial, debido a que fue afectado por tres roturas de fibras y problemas musculares que le impidieron entrenar con normalidad. El suceso más recordado de todos fue el debut en el Mundial de Clubes que no llegó a completar el primer tiempo porque solicitó el cambio de manera obligada.

Su continuidad pareciera que está atada a lo que decida mientras pase las fiestas con su familia en España, debido a que el club está dispuesto a darle una temporada más con el fin de que pueda mostrar todo su potencial. “Tuvo muchas lesiones seguidas, pero es un jugador importante para nosotros. Lo ha demostrado cuando se recuperó, ha hecho las cosas bien, le ha tocado jugar de a 15 a 20 minutos, pero hizo bien las cosas”, señaló Marcelo Delgado, administrador del fútbol en el Xeneize, en charla con Radio La Red (AM 910).