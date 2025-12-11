Los 26 jugadores que vuelven a Boca de sus préstamos: cuántos pueden seguir en 2026

Boca Juniors ya piensa en el 2026 después de la reciente eliminación con Racing del Torneo Clausura del fútbol argentino en las semifinales, con Claudio Úbeda en el cargo afrontará el mercado de pases venidero. En el mismo habrá 26 regresos de futbolistas con los el cuerpo técnico decidirá si se quedarán o no en el club para lo que se viene. Cabe destacar que algunos vienen de ser campeones con sus respectivos equipos, pero al llegar al final los préstamos tendrán que volver a la "Xeneize".

La temporada venidera sin dudas puede ser importante para el conjunto "Azul y Oro", que no sólo afrontará los certámenes locales para los cuales ya conoce sus rivales. La ilusión por la séptima Copa Libertadores de su historia se mantiene intacta después de la final perdida en 2023 y la ausencia tanto en 2024 como en la fase de grupos del 2025, como también por salir campeón otra vez. Claro que el DT que esté tendrá que definir con quiénes contará para pelear en todos los frentes y estos 26 nombres serán parte de su análisis.

Los 26 jugadores que volverán a Boca en el mercado de pases

Nicolás Orsini: regresará tras su paso por Platense pero todo indica que no será tenido en cuenta por Boca, que cuenta con la mitad del porcentaje del pase del delantero. El "Calamar" tiene la posibilidad de extender el préstamo del atacante de 31 años.

Norberto Briasco: el delantero volverá de su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, donde jugó 21 encuentros a lo largo del 2025. El "Lobo" puede hacer uso de la opción de compra o extender el préstamo y en Boca deberán decidir.

Gonzalo Morales: el "Toro" culminó el segundo préstamo en Barracas Central luego de haber jugado con Unión de Santa Fe. En el "Guapo" no disputó los últimos encuentros de la temporada y volverá al "Xeneize".

Lucas Brochero: el extremo regresará del préstamo en Chacarita, club en el que se rompió los ligamentos y no lo tendrá en cuenta.

Agustín Obando: otro de los futbolistas que culminará su segundo préstamo cuando vuelva de Banfield después de poco rodaje. El atacante también pasó por Tigre y ahora Boca tendrá la última palabra.

Brandon Cortés: después de sus respectivos pasos por Nueva Chicago y Universidad de Chile, hay serias chances que el delantero regrese al equipo de Mataderos de la mano de un nuevo préstamo por una temporada.

Federico Aguirre: el atacante volverá de Sportivo Italiano de un préstamo que no tuvo opción de compra y fue el segundo, ya que antes vistió la camiseta de Barracas Central.

Ignacio Rodríguez: el delantero tuvo un muy buen año con Nueva Chicago más allá del flojo rendimiento del "Torito" en 2025 y también regresará al "Xeneize" sin futuro asegurado en el club.

Juan Ramírez: el volante viene de ser campeón de la Copa Sudamericana con Lanús, pero el "Granate" no lo tendría en cuenta para lo que se viene.

Gonzalo Maroni: tras su paso por Newell's, el mediocampista no seguiría en la "Lepra" y Boca definirá su futuro.

Julián Ceballos: el volante con pasado en All Boys volverá a Boca y todo indica que llevarán a cabo las tratativas para que se quede en el conjunto de Floresta.

Marcelo Weigandt: el lateral derecho viene de jugar en el Inter Miami y salir campeón de la mano de Javier Mascherano en el equipo de Lionel Messi. Las "Garzas" no tenían opción de compra, por lo que regresará al "Xeneize" y la palabra final la tendrá el "Sifón".

Marcelo "Chelo" Weigandt volverá a Boca tras su paso por el Inter Miami de Estados Unidos

Julián Carrasco: después de un paso por Temperley donde tuvo poco rodaje, el mediocampista también regresará al elenco de La Ribera y todo dependerá del cuerpo técnico de Claudio Úbeda.

Gastón Gerzel: a pesar de su buen paso por Los Andes, donde logró el ascenso en 2024, el volante no se quedará en el club ya que no ejecutarán la opción de compra y volverá a Boca.

Gabriel Vega: jugó muy poco en Banfield y desde el club no renovarían el vínculo ni ejecutarían la opción de compra por el mediocampista.

Jabes Saralegui: Tigre no lo compró, pero existe la chance de que el volante se mantenga en el club por medio de un préstamo como sucedió hasta el momento.

Renzo Giampaoli: después de un gran paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, es muy probable que se quede en el "Lobo" si renuevan la cesión del defensor.

Román Rodríguez: el volante viene de jugar en Estudiantes, fue clave en el equipo de Caseros en la Primera Nacional y su futuro es una incógnita.

Pedro Velurtas: el defensor con pasado en Barracas Central terminó su cesión en Deportivo Madryn, con el que peleó el ascenso en la Primera Nacional.

Gabriel Aranda: si bien fue clave en Quilmes durante la última temporada en la Primera Nacional, el "Cervecero" no buscaría la renovación del contrato del excentral de Banfield.

Giovanni Ferraina: el defensor estuvo en el equipo B del Inter Miami de Estados Unidos y volverá al "Xeneize" en este mercado de pases.

Nahuel Genez: después de su paso por Tigre, jugó en Temperley esta temporada y también regresará a Boca, por lo que el cuerpo técnico de Claudio Úbeda definirá el futuro del lateral izquierdo.

Agustín Heredia: el defensor vuelve después de varios préstamos en Godoy Cruz, Cerro Largo y Plaza Colonia de Uruguay, además de San Martín de San Juan y Cobreloa de Chile -el último-. Por ahora no sería tenido en cuenta por Boca.

Alexis Alvariño: el zaguero viene de jugar en el Amazonas de la Serie B de Brasil y descender de categoría.

Oscar Salomón: otro de los defensores que vuelve tras ser campeón en Platense, que podrá comprarlo por el 50% del pase ya que no puede renovar el préstamo que comenzó en 2024.

Agustín Lastra: el arquero vuelve de atajar en Independiente Rivadavia de Mendoza donde viene de ser campeón de la Copa Argentina 2025, año en el que sólo atajó un partido y no se quedaría en el club.

¿Cuáles son los que tienen chances reales de quedarse en Boca?

En principio, los que cuentan con mayores posibilidades de permanecer son Weigandt, Saralegui, Giampaoli y Salomón.