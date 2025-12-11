Despliegue de tropas de Trump en ciudades de EEUU ha costado más de 340 millones de dólares: senadora

El Comité de Servicios Armados del Senado celebra una audiencia sobre el despliegue de la Guardia Nacional por parte de la administración en los Estados Unidos en el Capitolio en Washington.

El despliegue de tropas en ciudades de todo Estados Unidos ha costado más de 340 millones de dólares, dijo una senadora el jueves, subrayando el gasto por el uso de militares por parte del presidente Donald Trump en las urbes lideradas por demócratas.

Trump ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C., Los Ángeles, Chicago, Oregón y Memphis, Tennessee, aunque algunos de esos movimientos fueron pausados luego de enfrentar recursos legales.

La senadora Tammy Duckworth, de Illinois, dijo que los despliegues habían costado hasta ahora 341,3 millones de dólares, y que eso no incluía el costo de las miles de tropas más desplegadas a lo largo de la frontera con México.

"Estos costos se miden en algo más que solo dólares de los contribuyentes y no pueden exagerarse", dijo Duckworth, una veterana de combate, durante una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado.

La oficina de Duckworth dijo que había recibido las estimaciones de costos del Gobierno de Trump.

Más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional han estado en Washington D.C. desde el despliegue inicial de Trump en agosto, como parte de la polémica campaña del presidente contra la inmigración y la delincuencia.

En lugar de comenzar una reducción, Trump ordenó 500 tropas más en Washington después del tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, que los funcionarios describieron como un ataque "dirigido". Uno de los dos miembros de la guardia murió a causa de sus heridas.

Trump también ha defendido su decisión de desplegar tropas en Los Ángeles, Chicago y Portland, Oregón, afirmando que son necesarias para combatir lo que él describe como anarquía y disturbios violentos a causa de sus medidas contra la inmigración.

Los líderes demócratas de esas ciudades y sus estados han demandado para bloquear los despliegues, diciendo que equivalen a un intento de castigar a los enemigos políticos con demostraciones militarizadas de fuerza.

Un juez federal de California ordenó el miércoles poner fin al despliegue de tropas de la Guardia Nacional de Trump en Los Ángeles y ordenó que volvieran al control del gobernador demócrata del estado, al considerar que el presidente había excedido su autoridad.

Tribunales de primera instancia de todo el país han fallado en contra de los despliegues de tropas. Se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie pronto sobre la legalidad del uso de la Guardia Nacional por parte de Trump en Chicago, una decisión con repercusiones para otras ciudades.

Con información de Reuters