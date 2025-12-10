Violento ataque: encuentran muerto, golpeado y maniatado a un jubilado de 70 años

Este martes por la tarde, un terrible hecho impactó al barrio porteño de Núñez: un jubilado de 70 años fue hallado muerto de manera violenta en su departamento, ubicado en el cruce de Vuelta de Obligado y Guayrá. La víctima se encontraba maniatada y presentaba signos de haber sido atacada brutalmente al momento del hallazgo, lo que motivó a caratular la causa como un presunto homicidio. La Fiscalía del distrito, a cargo de José María Campagnoli, es la encargada de investigar el caso.

Por el momento, la División Homicidios de la fuerza de seguridad porteña realiza tareas de investigación y peritajes en el domicilio para intentar establecer cuáles fueron las circunstancias y la mecánica de la muerte. Según las fuentes del caso, los investigadores sospechan que se trató de un homicidio en ocasión de robo.

El macabro hecho se dio a conocer luego de un pedido de auxilio, el pasado martes. Los agentes policiales de la Comisaría 13 B de la Policía de la Ciudad acudieron a la vivienda ubicada sobre Vuelta de Obligado al 3100 y al llegar al lugar, hablaron con una mujer mayor que aseguró no tener noticias de su hermano hace ya varios días. La puerta del hombre, identificado como José Alberto, se encontraba entreabierta y con la reja de acceso al departamento cerrada con llave.

Con el permiso de la mujer, los oficiales ingresaron al domicilio y allí pudieron corroborar que se encontraba el propietario de la vivienda sin vida, hecho que luego fue confirmado por personal del SAME. Posteriormente, los especialistas determinaron que el cuerpo de José presentaba signos que indicaban que la muerte había ocurrido hacía más de 24 horas y compatibilidad con golpes. A su vez, el cuerpo del hombre estaba atado al momento del hallazgo.

Por último, luego de percatarse del gran desorden que había en el domicilio, los agentes pudieron confirmar gracias a algunos vecinos que la víctima era un acumulador compulsivo.

Las declaraciones de una vecina de la víctima

Ayelén, de 29 años de edad, es una vecina del barrio donde ocurrió el terrible crimen. Durante la jornada de este miércoles, en diálogo con los medios, la joven contó que en reiteradas oportunidades observó a distintas personas merodeando la casa del jubilado, según ella, con la intención de querer ocuparla de forma ilegal.

"Varias veces habían querido ocuparle la propiedad. De hecho, nosotros desde el balcón de enfrente vimos gente como investigando la casa, y nosotros les decíamos que se vayan porque estaba ocupada", detalló la joven ante el canal TN.

La mujer también explicó que la finca había sido declarada Patrimonio Histórico de la Ciudad, motivo por el cual el hombre no podía realizar remodelaciones en el frente de la misma. "Como la casa está declarada como patrimonio histórico de la ciudad, él no podía modificar la fachada y no podía poner una reja para que no le entraran a la casa. Entonces la dejó como venir abajo para refugiarse un poco", apuntó.

En la mañana de este miércoles, Ayelén pegó carteles en la puerta de la casa de José Alberto, los mismos reclaman "Justicia x Alberto. ¡A una cuadra de la comisaría estamos!”, y “Él advirtió varias veces que le querían entrar a la casa y no lo escucharon”, en señal de protesta por el trágico crimen del jubilado.