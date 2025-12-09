Caso Spagnuolo: la causa por las coimas en ANDIS comenzó una nueva etapa

Tras un intenso proceso judicial que incluyó 15 indagatorias, el escándalo conocido como Coimagate, iniciado por los audios de Diego Spagnuolo, encara una etapa decisiva. Este viernes, los últimos tres imputados se presentaron en Comodoro Py y optaron por no declarar, cerrando así la primera ronda de citaciones en esta causa que sacudió a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El juez Sebastián Casanello ahora tiene la tarea de resolver la situación procesal de quienes están involucrados, mientras que el fiscal Franco Picardi prepara nuevas convocatorias para ahondar en el destino del dinero "indebido" que salió de la ANDIS. En paralelo, la Cámara Federal porteña solicitó verificar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS e íntimo amigo del presidente Javier Milei, lo que complica el rumbo de la investigación justo en un momento crucial.

Así sigue la causa por las coimas en la ANDIS

Los últimos indagados fueron Andrés Arnaudo, Silvana Escudero y Alejandro Fuentes Acosta, todos vinculados a droguerías señaladas como beneficiarias del sistema corrupto detectado. Arnaudo preside Droguería Genesis S.A., mientras que Escudero y Fuentes Acosta están ligados a Droguería Floresta S.A. Como la mayoría, los tres optaron por el silencio y no respondieron preguntas durante su declaración.

Entre los acusados que también guardaron silencio se encuentran figuras clave como Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, quienes según la fiscalía lideraban la asociación ilícita que operaba dentro de la ANDIS. Otros seis imputados, vinculados a pagos sospechosos o con roles operativos en la agencia, también prefirieron no declarar.

En cambio, Eduardo "Pino" González y Roger Grant, exfuncionarios desplazados de la ANDIS, sí hablaron ante el juez. González reconoció que los hechos ocurrieron bajo la dirección de Garbellini pero negó participar en las maniobras, mientras que Grant afirmó que todo lo hacía siguiendo órdenes de Garbellini, apuntando directamente a su jefe como responsable.

El fiscal Picardi ya había solicitado detenciones y las primeras indagatorias en un dictamen del 10 de noviembre, pero además advirtió sobre otros ocho acusados aún no citados, entre ellos el empresario Sergio Mastropietro, señalado como administrador del dinero ilícito para Calvete. Mastropietro, cuyo domicilio fue allanado recientemente, está bajo la lupa de la Justicia, que también investiga la misteriosa desaparición de su celular tras una orden judicial para secuestrarlo.

Las visitas registradas en la casa de Spagnuolo, el 30 de marzo y el 3 de mayo de 2025, de Mastropietro, Calvete y Guadalupe Muñoz, otra acusada clave, revelan el entramado que vincula a los principales protagonistas de esta probable trama de corrupción que alcanzó incluso a Karina Milei, hermana del presidente.

La maniobra judicial para complicar la investigación

Sin embargo, la Cámara Federal porteña complicó el panorama al ordenar que se investigue la veracidad de los audios filtrados en los que Spagnuolo detalla el presunto sistema de coimas. Aunque el fiscal Picardi no usó estos audios como prueba principal, la Cámara, en un fallo dividido, respaldó un pedido de nulidad de las defensas que cuestionan la validez de la causa basándose en la supuesta manipulación de esas grabaciones.

Los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico coincidieron con los abogados defensores, quienes presentaron un informe pericial privado que indica que los audios podrían contener voces sintéticas generadas mediante inteligencia artificial, con una probabilidad estimada del 65%. Esta decisión, que el camarista Eduardo Farah rechazó en disidencia, obliga al juez Casanello a "adoptar una nueva decisión" y despejar las dudas sobre estos registros.

Este giro judicial, que pone el foco en los audios más que en la presunta red de corrupción descubierta, genera incertidumbre sobre el futuro del proceso, justo cuando la causa Coimagate parecía encaminarse hacia definiciones claras sobre los responsables y el destino del dinero que habría salido de la ANDIS.