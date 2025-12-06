Tras 15 indagatorias y un controvertido fallo de la cámara porteña el Coimagate entra en una nueva etapa

A partir de este fin de semana, el Coimagate ingresa en una nueva etapa. Este viernes concluyó la primera ronda de 15 indagatorias, luego que los últimos tres convocados se presentaran en los tribunales de Comodoro Py y se negaran a declarar. Mientras el juez Sebastián Casanello resuelve la situación procesal de todos los indagados y el fiscal Franco Picardi define una nueva tanda de citaciones con foco en el circuito del dinero “indebido” que salió de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Cámara Federal porteña ordenó que se determine la veracidad de los audios filtrados atribuidos a Diego Spagnuolo, el íntimo amigo del presidente Javier Milei que comandaba la agencia y a quien se le escucha describir un sistema de coimas. El alcance de esta decisión del tribunal revisor puede ser determinante para la causa, ya que surge de un planteo de nulidad de todo el proceso realizado por las defensas. Está claro que al hacer foco en las grabaciones la cámara “embarró” el devenir de la pesquisa que reveló una “enorme trama de corrupción” que funcionó en la ANDIS e involucra a Karina Milei, la hermana del primer mandatario.

Los últimos 3 indagados y el final de la primera parte de la causa

Este viernes fueron indagados Andrés Arnaudo, Silvana Escudero y Alejandro Fuentes Acosta, los últimos tres acusados de los primeros 15 que fueron convocados por el juez Casanello a dar explicaciones en tribunales. Los tres están relacionados a las droguerías que según el fiscal Franco Picardi fueron las grandes beneficiarias del sistema de corrupción que funcionó en la ANDIS. Al igual que la inmensa mayoría de los indagados, optaron por el silencio. Ninguno quiso declarar.

Andrés Arnaudo es “Presidente de la Droguería Genesis S.A” una de las cuatro firmas más beneficiadas por el sistema de corrupción descubierto por la fiscalía. Silvana Escudero “es la Presidenta de New Farma S.A. y, hasta septiembre de 2024, ocupó el cargo de Presidenta de Droguería Floresta S.A”, dos de las firmas que más se favorecieron con el desfalco en la ANDIS, de acuerdo a la acusación de Picardi. Escudero es pareja de Alejandro Fuentes Acosta quien cerró este viernes la primera tanda de indagatorias. Fuentes Acosta es Presidente de Droguería Floresta S.A.

La estrategia de no declarar la iniciaron los cuatro acusados más comprometidos: Diego Spagnuolo (extitular de la ANDIS e íntimo amigo del presidente Javier Milei), Daniel Garbellini (ex titular de la Dirección “Incluir Salud”, donde funcionó el sistema de corrupción), Miguel Ángel Calvete (empresario relacionado a droguerías acusado de ser el jefe de la asociación ilícita) y Pablo Atchabahian (exintegrante de la ANDIS quien trabajó en el laboratorio Roche entre 2021 y 2023, acusado de ser un jefe paraestatal de la agencia durante el gobierno de Milei y detenido en el marco de este proceso).

Tampoco declararon otros seis acusados: Lorena Di Giorno (exadministrativa de la ANDIS); Guadalupe Muñoz (pareja de Calvete, encargada de determinados pagos, según la fiscalía, como el de 5 millones de pesos en efectivo a Spagnuolo); Patricio Rama (vinculado a Atchabahian, Calvete y a las droguerías Génesis y New Farma); Ruth Lozano (socia de Calvete en INDECOMM S.R.L y vinculada a una droguería envuelta en las maniobras invesstigadas); Luciana Ferrari (operadora externa de la ANDIS ya que sin estar designada en la agencia cumplía órdenes de Atchabahian y de Garbellini y tenía clave de acceso al sistema cerrado de compras); y Federico Santich (gerente y accionista de Profusión S.R.L).

Quienes sí hablaron fueron Eduardo “Pino” Gonzalez, exdirector de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS, y Roger Grant, Coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. Ambos fueron desplazados en el marco de este escándalo.

González afirmó ante Casanello que los hechos descriptos en la acusación de la fiscalía sucedieron en la dependencia que estaba a cargo de Daniel Garbellini, que es la dirección de “Incluir Salud”, y que él no comulgaba con eso. Es decir, no desmintió los hechos que se investigan sino que sostuvo que él no estaba relacinado a las maniobras delictivas. En ese marco, señaló que hasta fue sancionado por el grupo de Garbellini por no sumarse a ese accionar. No aceptó responder preguntas.

Grant, que actuaba en el área al mando de Garbellini, fue el único de los 15 indagados que habló y respondió preguntas. Apuntó a su jefe en Incluir Salud. ¿Qué dijo ante el juez? Que todo lo hacía por orden de Garbellini, que todo lo consultaba con él. En los audios filtrados que se adjudican a Spagnuolo, al extitular de la ANDIS e íntimo amigo de Milei se le escucha decir: “Esta gente está choreando de una manera... A mi me están desfalcando la agencia. Me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía, Daniel Garbellini”.

Con el final de estas 15 indagatorias, el juez Casanello deberá resolver la situación procesal de los investigados, es decir, deberá determinar si dicta procesamientos, faltas de mérito o sobreseimientos. Es un paso clave para lo que sigue. Se descuenta que se avecinan muchos procesamientos. El caudal probatorio que se acumula en la causa es abrumador. Por eso es entendible el silencio de los acusados.

La nueva etapa que se abre en el Coimagate

A la par que la definición de los procesamientos por parte del juez se esperan nuevos llamados a indagatorias que hagan foco en los acusados de administrar el dinero obtenido de las maniobras ilegales en la ANDIS.

En el dictamen del fiscal Picardi del pasado 10 de noviembre en el que se pidieron detenciones y las mentradas 15 indagatorias se apuntó a otros 8 acusados que aún no fueron citados por la Justicia. En este grupo se encuentran, por ejemplo, el empresario Sergio Mastropietro, dueño de Baires Fly y exsocio de Federico “Fred” Machado, el acusado de narco en Estados Unidos, adonde fue extraditado; Alan Pocoví; y Sebastián Nuner Uner. A los dos primeros, Mastropietro y Pocoví, se los investiga por ser quienes habrían blanqueado el dinero obtenido de forma ilegal de la ANDIS. El tercero es director de la droguería Suizo Argentina, también involucrada en toda esta “enorme trama de corrupción”.

Mastropietro es una persona clave para la segunda parte de la investigación que se abre a partir de ahora. Según el fiscal Picardi, “Mastropietro era la persona que administraba para Calvete considerables sumas de dinero; tal como lo demuestra el intercambio de facturas y las interacciones entre ambos”. Los investigadores sospechan que era uno de los encargados “de otorgarle un destino lícito a las ganancias obtenidas ilícitamente” en la ANDIS. Calvete, recordemos, es señalado como el jefe de la asociación ilícita.

Hay registros de visitas de Mastropietro, Calvete y Guadalupe Muñoz a la casa de Diego Spagnuolo al menos en dos ocasiones: el 30 de marzo y el 3 de mayo de 2025. El extitular de la ANDIS además de ser íntimo amigo del presidente Javier Milei es el protagonista de esta causa porque se inició a partir de la filtración de audios en que se lo escucha decir que en la ANDIS funcionaba un sistema de corrupción que terminaba en manos de Karina Milei.

Mastroprieto es un hombre que es seguido de cerca por los investigadores de este caso. No solo su domicilio de San Isidro fue allanado pocas semanas atrás. Otro hecho expone hasta dónde la Justicia puso el foco en su persona: El juez Casanello radicó una denuncia penal el pasado 28 de noviembre para que se investigue un posible “delito de acción pública” por parte de integrantes de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) quienes tenían la orden de secuestrarle el celular de Mastropietro apenas ingresara el 14 de noviembre pero no cumplieron la orden judicial como correspondía y el aparato telefónico, clave para la pesquisa, misteriosamente desapareció. ¿Quiénes le dieron cobertura? ¿Por qué? Si la Justicia avanza en el circuito del dinero obtenido de forma indebida en la ANDIS a lo mejor esos interrogantes se desvelen.

La Cámara embarró la investigación

Mientras comienza a configurarse una nueva etapa en la pesquisa, la Cámara Federal porteña embarró el caso.

Este último jueves, en un fallo dividido, el tribunal revisor de Comodoro Py ordenó al juez Casanello que determine la veracidad de los audios filtrados atribuidos a Spagnuolo. Se trata de las grabaciones en las que se escucha describir un sistema de corrupción en el organismo que estaba bajo su mando con referencias a Karina Milei. El fiscal Picardi, quien tiene delegada la investigación del caso, ya logró comprobar que en la ANDIS funcionó “una enorme trama de corrupción” y no utilizó los audios como prueba. No obstante, con su fallo de este jueves, la cámara puso el foco en los audios y no en el sistema de corrupción descubierto. La decisión la tomaron los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico en el marco de un planteo de nulidad que hicieron las defensas. Es decir, como trasfondo lo que está en juego es el futuro de toda la causa. El camarista Eduardo Farah votó en disidencia.

Los jueces Irurzun y Boico le dieron la razón al abogado Martín Magram, que representa a Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la droguería Suizo Argentina, y al letrado Mauricio D’Alessandro, quien defiende a Spagnuolo. Ambos abogados acudieron a la Cámara Federal porteña luego de que el juez Casanello considerara válidos los audios de Spagnuolo para iniciar una investigación penal y rechazara un planteo de nulidad de las mentadas defensas, que apuntaron a hacer caer la causa. La tesis central de los defensores es la teoría del “fruto del árbol envenenado”. Pidieron se revoque lo que resolvió Casanello.

En los últimos días, D’Alessandro presentó en la Cámara porteña un peritaje privado en el que sostiene que los audios fueron manipulados. En el “Informe pericial de Autenticidad e Integridad de audio”, realizado por Miguel Ángel de la Torre Guijarro, perito tecnológico experto en Acústica forense, se señaló que los audios “no son auténticos”. De la Torre Guijarro es el Director General de la empresa española Graudio Forensics SL, contratada por Spagnuolo, y en su trabajo afirmó que “se detectaron trazas que acreditan la presencia de voz sintética generada mediante algoritmos de Inteligencia artificial, con una estimación de probabilidad del 65%”. Es decir, no es una certeza pero instaló la duda respecto a la veracidad de los audios. En el expediente no hubo un peritaje oficial porque los audios no se usaron como prueba ni son el eje de la pesquisa. El sistema de corrupción descubierto se detectó a través de otros elementos independientes de los audios.

A pesar del rol que tienen los audios de Spagnuolo en la causa, este jueves Irurzun y Boico hicieron lugar al planteo de Magram y D’Alessandro y revocaron el rechazo que había dispuesto Casanello ordenando al juez a “adoptar una nueva decisión sobre la cuestión” y que para ello “disponga todo lo necesario para despejar los interrogantes vigentes” sobre los audios. Es decir, sostuvieron que estuvo mal rechazado el pedido de nulidad, que fue prematuro y que debe determinarse la veracidad de los audios del escándalo. La decisión choca contra la jurisprudencia de la cámara y desvía el centro de atención que tenía la causa que es la gran trama de corrupción que se reveló en la ANDIS.

La Cámara tomó esta resolución justo cuando el Coimagate ingresa en tiempo de definiciones.