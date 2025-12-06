Regeneron dice que terapia experimental combinada es eficaz en pacientes con cáncer no tratados

FOTO ARCHIVO-El logotipo de la empresa Regeneron Pharmaceuticals se ve en un edificio en el campus de Westchester de la empresa en Tarrytown.

Regeneron dijo el sábado que su terapia combinada experimental contra el cáncer es eficaz y muestra la desaparición de la enfermedad en pacientes con un tipo de cáncer de la sangre no tratado previamente, en la primera parte de un ensayo en fase avanzada.

El ensayo, en el que participaron 22 pacientes, estudió la seguridad y eficacia preliminar de la terapia, odronextamab, en combinación con quimioterapia en pacientes con linfoma difuso de células B grandes o LDCBG.

El odronextamab pertenece a una clase de tratamientos denominados anticuerpos biespecíficos que están diseñados para unirse a una célula cancerosa y a una célula inmunitaria, uniéndolas para que el sistema inmunitario del organismo pueda destruir el cáncer.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según la empresa, con la dosis de 160 mg de la combinación, los pacientes presentaron una tasa de respuesta completa del 100%.

El LDCBG es un cáncer de la sangre de crecimiento rápido que afecta al sistema linfático, que es una red de tejidos, vasos y órganos que ayudan a combatir las infecciones en el organismo. Implica cambios en las células B, un tipo particular de glóbulos blancos.

Los recuentos de linfocitos B desaparecieron por completo tras la primera dosis del tratamiento, informó la empresa en una presentación en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Hematología.

La mayoría de los pacientes completaron seis ciclos de la combinación con dosis de 80 mg y 160 mg. La dosis más alta se ha seleccionado para estudios posteriores.

Los datos también sugirieron que al combinar odronextamab con el régimen de quimioterapia conocido como CHOP, se lograron respuestas profundas y duraderas sin necesidad de rituximab.

La empresa iniciará el reclutamiento de pacientes para la segunda parte del estudio a fin de comprobar la eficacia de la combinación en comparación con la combinación de rituximab y quimioterapia, el tratamiento estándar actual aprobado para el LDCBG.

Con información de Reuters