Ex directivo de ANDIS acusó por las coimas al segundo de Spagnuolo y otros dos indagados eligieron no declarar

Roger Grant, exdirectivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue el primer indagado que declaró en indagatoria y aceptó responder preguntas. Según reconstruyó El Destape, se presentó en los tribunales de Comodoro Py este lunes y apuntó su jefe, Daniel Garbellini, el titular de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Incluir Salud), el sector donde se concentró el sistema de corrupción que descubrió la Justicia. Justamente, en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo que se filtraron se le escucha decir que Garbellini es la persona que le “pusieron” y que “maneja todo lo que es la caja mía”. Los dos acusados que le siguieron a Grant en la ronda de indagatorias que se realizó este martes, Luciana Ferrari y Federico Santich, optaron por no declarar. Entre este miércoles y viernes se completa la primera tanda de 15 citaciones que tuvo el caso que involucra al presidente Javier Mieli y a su hermana Karina. Apenas culmine esta etapa, la Justicia avanzará con nuevas convocatorias. El eje serán los involucrados en el circuito del dinero que se obtuvo de forma ilegal en la ANDIS.

Roger Grant fue hasta hace muy pocos días “Coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS”. Según el fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación del Coimagate, “fungió como el ejecutor directo de los mandatos de Daniel María Garbellini” para llevar adelante el sistema de corrupción que funcionó en el organismo en favor de determinadas droguerías que estaban vinculadas a integrantes de la propia agencia. De acuerdo a Picard, Grant “sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema; y se interiorizaba sobre quiénes habían ‘podido’ cotizar”.

La declaración de Roger Grant

Grant fue citado este lunes a prestar declaración indagatoria. A diferencia del resto de los indagados, el excoordinador decidió habar. Y responder preguntas. De acuerdo a fuentes judiciales, “dijo que todo lo hacía por orden de Daniel Garbellini, que todo lo consultaba con él”.

En los audios filtrados que se adjudican a Spagnuolo, al extitular de la ANDIS e íntimo amigo del presidente Milei se le escucha decir: “Esta gente está choreando de una manera... A mi me están desfalcando la agencia. Me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía, Daniel Garbellini. Este lunes, el exabogado del jefe de Estado presentó un peritaje que sostiene que esos audios fueron adulterados y pidió la nulidad de la causa y su sobreseimiento. Pero lo cierto es que el contenido de las grabaciones fue constatado por la Justicia a través de diversos documentos independiente de los audios.

El fiscal Picardi pudo determinar que Garbellini estuvo a cargo de la dirección Incluir Salud durante el gobierno de Milei hasta el 21 de agosto pasado. Fue eyectado cuando estalló el escándalo. Fue citado a indagatoria y se negó a declarar. Es otro de los actores claves de este proceso. De acuerdo a la acusación fiscal “recibía órdenes y las ejecutaba -o hacía ejecutar a través de los empleados del organismo bajo su dependencia- sobre el direccionamiento de compulsas de precios y sobreprecios, a cambio de beneficios económicos indebidos”. Desde su cargo “permitió que personas ajenas a la estructura formal de la ANDIS, esto es, sin cargo ni designación administrativa alguna, tomaran decisiones vinculadas con la gestión” y “accedieran a información privilegiada del sistema de compulsas de precios y pagos; e, incluso operaran el sistema de compras de medicamentos y prestaciones SIIPFIS desde el exterior del organismo, todo ello a cambio de retribuciones económicas indebidas”. Para Picardi, tanto Spagnuolo como Garbellini “garantizaron que la ANDIS funcionara como una agencia al servicio del interés privado”. El fiscal había pedido su detención. El juez consideró que estuvo a derecho y también la rechazó.

Los dichos de Grant refuerzan lo sostenido por el fiscal.

No es el único que apuntó a Garbellini. El viernes, el otro indagado que eligió hablar (pero no responder preguntas como Grant) fue Eduardo Pino González, exdirector de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS. De acuerdo a la reconstrucción que hizo este medio, González negó los hechos que le achacan, a diferencia de Grant no quiso responder preguntas pero aseguró que los hechos descriptos por la fiscalía sucedieron en la dependencia que estaba a cargo de Daniel Garbellini, que es la dirección de “Incluir Salud”, y que él no comulgaba con eso. González fue acusado de ser el articulador “entre el mundo de las contrataciones de medicamentos e insumos PACBI y las firmas beneficiadas por el esquema de corrupción”.

Dos acusados se negaron a declarar

Este martes fueron indagados Luciana Ferrari y Federico Santich. Ambos se negaron a declarar. Siguieron la estrategia defensiva de Spagnuolo, Garbellini, Miguel Ángel Calvete (empresario relacionado a droguerías acusado de ser un jefe paraestatal de ANDIS), Pablo Atchabahian (exintegrante de la ANDIS quien trabajó en el laboratorio Roche entre 2021 y 2023) y Lorena Di Giorno (exadministrativa de la ANDIS).

Luciana Ferrari es una exempleada de la ANDIS de la gestión Atchabahian que según Picardi está relacionada al laboratorio Roche pero “era una operadora externa, puesto que sin estar designada en ANDIS, cumplía órdenes de Pablo Atchabahian y de Daniel Maria Garbellini, dentro de la agencia”. Llegó a contar con “un usuario del sistema SIIPFIS” provisto por Garbellini “para el desempeño de sus tareas e intercambiaba información y diálogos relativos a la gestión con él” a pesar de no ser parte oficial de la agencia y trabajar para uno de los laboratorios más importantes del país. Recibía “ayudas” por su “colaboración”.

Federico Santich es gerente y accionista de Profusión S.R.L, una de las firmas investigadas.

Las indagatorias continuarán este miércoles, jueves y viernes.

Este miércoles fue convocada Guadalupe Muñoz, la pareja de Miguel Ángel Calvete, sindicado como el jefe de la asociación ilícita. Según la fiscalía, Muñoz fue era la encargada de determinados pagos. Entre otras cosas, la fiscalía la apuntó por “conseguir gran cantidad de dinero en efectivo para Diego Orlando Spagnuolo”. Al menos le facilitó al extitular de la ANDIS 5 millones de pesos en efectivo. Fue citada a las 12.

El jueves será el turno de:

Patricio Rama , un “ex empleado del Ministerio de Desarrollo Social (actual Ministerio de Capital Humano)” que está “ vinculado a Pablo Atchabahian, a Miguel Ángel Calvete y a las droguerías Génesis S.A. y New Farma S.A”. Las dos mentadas droguerías fueron beneficiadas por el sistema de corrupción que funcionaba en ANDIS.

, un “ex empleado del Ministerio de Desarrollo Social (actual Ministerio de Capital Humano)” que está “ Las dos mentadas droguerías fueron beneficiadas por el sistema de corrupción que funcionaba en ANDIS. Ruth Lozano, socia de Calvete en INDECOMM S.R.L, empresa relacionada con la provisión de insumos y medicamentos y favorecida en el circuito de corrupción de ANDIS. También es directiva y Presidenta de la Droguería Profarma S.A; “de la que también es accionista mayoritaria junto con la empresa Profusión S.R.L”.

El viernes los citados son:

Andrés Arnaudo , quien es “Presidente de la Droguería Genesis S.A” otra de las firmas más beneficiadas por el sistema de corrupción que funcionaba en ANDIS. Será indagado a las 10.

, quien es “Presidente de la Droguería Genesis S.A” otra de las firmas más beneficiadas por el sistema de corrupción que funcionaba en ANDIS. Será indagado a las 10. Silvana Escudero , que “es la Presidenta de New Farma S.A. y, hasta septiembre de 2024, ocupó el cargo de Presidenta de Droguería Floresta S.A”, dos de las firmas que más se favorecieron con el sistema de corrupción de la ANDIS, de acuerdo al fiscal. Es pareja de Alejandro Fuentes Acosta. Será indagada a las 11.

, que “es la Presidenta de New Farma S.A. y, hasta septiembre de 2024, ocupó el cargo de Presidenta de Droguería Floresta S.A”, dos de las firmas que más se favorecieron con el sistema de corrupción de la ANDIS, de acuerdo al fiscal. Es pareja de Alejandro Fuentes Acosta. Será indagada a las 11. Alejandro Fuentes Acosta. Presidente de Droguería Floresta S.A., una de las cuatro que más se beneficiaron con el esquema espurio de ANDIS. Es pareja de Escudero. Será indagado a las 12.

Una vez que concluya este viernes esta ronda de indagatorias que comenzó con Atchabahia, Calvete y Spagnuolo se espera una nueva tanda de convocados. Todo indica que el foco estará puesto en el circuito de dinero que se generó de forma indebida en la ANDIS. Es que mientras se llevaban adelante las primeras indagatorias continuaron los allanamientos en el marco de esta causa que tanto preocupa al gobierno.

Por ejemplo, en el dictamen del fiscal Picardi del pasado 10 de noviembre en el que se pidieron detenciones e indagatorias se apuntó a otros 8 acusados que aún no fueron citados por la Justicia. En este grupo se encuentran, por ejemplo, Sergio Mastropietro, dueño de Baires Fly y exsocio de Federico “Fred” Machado (acusado de narco en Estados Unidos, adonde fue extraditado); Alan Pocoví; y Sebastián Nuner Uner. A los dos primeros, Mastropietro y Pocoví, se los investiga por ser quienes habrían blanqueado el dinero obtenido de forma ilegal de la ANDIS. El tercero es director de la droguería Suizo Argentina, también involucrada en toda esta “enorme trama de corrupción”.

Un hecho concreto expone el foco que la Justicia tiene sobre Mastropietro –quien visitaba a Spagnuolo en su casa con Miguel Ángel Calvete-. El juez del Coimagate, Sebastián Casanello, radicó una denuncia penal el pasado viernes para que se investigue un posible “delito de acción pública” por parte de integrantes de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) quienes tenían la orden de secuestrarle el celular al empresario Sergio Mastropietro apenas ingresara al país el pasado 14 de noviembre pero no cumplieron la orden judicial como correspondía y el aparato telefónico, clave para la pesquisa, misteriosamente desapareció.

Está claro que con el final de la primera ronda de indagatorias que acontecerá este viernes se abre una nueva etapa en la causa.