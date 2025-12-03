Cuántas empresas cerraron en el 2025 por la crisis de Javier Milei

Durante los primeros 19 meses de la gestión de Javier Milei, la economía argentina atravesó uno de los procesos de ajuste más profundos de los últimos años: recesión, caída del consumo y la paralización de la obra pública. Esto, por supuesto, impactó de lleno en la industria argentina. Como consecuencia de una crisis económica cada vez más profunda, han cerrado empresas y se ha perdido empleo formal.

Según los datos relevados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basados en información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la provincia de Buenos Aires perdió 4.479 empleadores con trabajadores registrados entre diciembre de 2023 y julio de 2025. Esto representa una caída del 2,7% del total de compañías activas en el territorio.

Dichas bajas se concentraron principalmente en tres grandes ramas: construcción, industria manufacturera y comercio, aunque el ajuste alcanzó prácticamente a todos los sectores de la actividad privada.

Construcción, industria manufacturera y comercio: las industrias más afectadas por la gestión de Milei

La construcción fue la actividad con mayor reducción de empresas en términos absolutos: 755 empleadores menos. Hoy se encuenta en estado crítico. La industria manufacturera también sufrió un golpe significativo al perder 743 empresas. A esto se sumó el retroceso del transporte y almacenamiento, con 678 empresas menos, y del comercio minorista y mayorista, que registró 643 cierres.

En términos porcentuales, la caída más abrupta se observó en los servicios de organizaciones extraterritoriales, con una baja del 10,5%. La construcción retrocedió 9,6% y los servicios culturales, deportivos y recreativos cayeron 6,4%.

El ajuste empresarial tuvo un correlato directo en el empleo formal. Durante el mismo período, la provincia perdió 88.460 trabajadores registrados. Solo la construcción eliminó 25.371 puestos, mientras que la industria manufacturera perdió 25.346 empleos. El transporte dio de baja a 17.834 trabajadores y la administración pública, defensa y seguridad social recortó 11.118 cargos.

El análisis del tamaño de empresa también reflejó un deterioro generalizado. Las compañías de hasta 500 empleados explicaron el 99,8% de los cierres, lo que confirma que la crisis golpeó con mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas. En paralelo, tanto pymes como grandes corporaciones redujeron personal: las primeras un 2,5% y las segundas un 2,9%.

Si bien algunos sectores (agricultura, salud y comercio) mostraron leves incrementos de empleo, la tendencia general del período fue de retroceso.