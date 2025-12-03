Las más populares de 2025: YouTube reveló cuáles fueron las canciones más escuchadas en todo el mundo

YouTube compartió su resumen anual 2025 y reveló cuáles fueron las 10 canciones más escuchadas a nivel global. Entre los diferentes artistas que lanzaron nueva música en el año, Bruno Mars y Kendrick Lamar se destacaron por haberse posicionado con varias canciones entre las más populares.

Sin embargo, la gran sorpresa fueron las producciones musicales de la película K-pop Demon Hunters de Netflix que causan furor entre los más chicos. Los diferentes temas que componen la lista fueron elegidos por tener una "popularidad notable este año". "Ya sea por ser nuevos en 2025 o por haber experimentado un aumento significativo en las métricas de interés de los usuarios, fueron elegibles”, explicaron desde YouTube.

El ranking de las 10 canciones más escuchadas en 2025, según YouTube

Die with a smile - Bruno Mars ft. Lady Gaga APT. - Rosé ft. Bruno Mars Golden - Huntr/x (de la película K-pop Demon Hunters) Soda Pop - Saja Boys (K-pop Demon Hunters) Your Idol - Saja Boys (K-pop Demon Hunters) El mayor de los Ranas - Victor Valverde ft. Jr Torres How it's done - Huntr/x (K-pop Demon Hunters) Ordinary - Alex Warren Luther - Kendrick Lamar ft. SZA TV off - Kendrick Lamar

Die with a smile de Bruno Mars y Lady Gaga fue la canción más escuchada en YouTube 2025

Argentina: estos fueron los videos musicales más vistos en 2025 en YouTube

El resumen del año también reveló cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados en la plataforma. El ranking estableció: