Podés usar tanto la credencial plástica celeste como la digital con código QR.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) realizó un anuncio oficial para aclarar un tema que genera dudas entre sus afiliados: qué credenciales estarán habilitadas para usar durante diciembre de 2025. El objetivo del organismo es unificar criterios y garantizar que ningún jubilado o pensionado se quede sin acceder a prestaciones médicas, estudios o la compra de medicamentos con su cobertura.

La buena noticia es que PAMI confirmó la vigencia de todos los formatos de credenciales existentes, siempre que estén en condiciones. Esto significa que no es obligatorio tener un modelo nuevo en particular, evitando así trámites innecesarios para los afiliados en el cierre del año.

¿Qué credenciales de PAMI podés usar en diciembre?

Según el comunicado oficial, todos los siguientes formatos son válidos para gestionar turnos, retirar medicamentos y autorizar cualquier prestación, siempre que estén legibles y actualizados:

Credencial plástica clásica (fondo celeste): La tarjeta física tradicional sigue siendo totalmente válida. No necesita renovación por antigüedad, pero es fundamental que la foto y todos los datos (nombre, DNI, número de afiliado) sean claramente visibles y que la tarjeta no esté deteriorada. Credencial digital con QR: Este es el formato moderno que podés descargar desde la web de PAMI. Es completamente válido y debe ser aceptado en farmacias y centros médicos. Solo tenés que asegurarte de que el código QR se escanee correctamente al presentarlo. Credenciales nuevas o reimpresas: Si recientemente hiciste un trámite por cambio de datos, de obra social o porque pediste una reposición, la credencial nueva que recibiste es válida. Es importante saber que estos formatos conviven con los anteriores; no los invalidan.

Desde PAMI remarcaron que no existe una credencial exclusiva o única. Cualquiera de estos formatos, si es legible y está vigente, debe ser aceptado sin inconvenientes.

¿Qué tenés que verificar en tu credencial?

Para evitar rechazos o demoras al momento de usarla, PAMI recomienda chequear estos puntos esenciales:

Datos personales: Que el nombre, el número de DNI y el número de afiliado coincidan exactamente con tu documento.

Estado físico: Si tenés la credencial plástica, que no esté rota, gastada o que la banda magnética esté dañada.

Funcionalidad del QR: Si usás la versión digital, probá escanear el código con un celular para confirmar que dirige a tu información correctamente.

Datos actualizados: Si cambiaste de domicilio, de centro médico asignado o de delegación, es clave que esta información esté actualizada en el sistema. Un dato desactualizado puede causar problemas.

Si realizaste algún trámite reciente o tenés dudas sobre la vigencia, el organismo sugiere contactar a tu delegación local de PAMI o consultar a través de su sitio web oficial para confirmar.

Es clave que todos tus datos personales coincidan con tu documento.

¿Por qué es tan importante tenerla en regla?

Tener una credencial de PAMI vigente y en condiciones es el pasaporte para acceder a todos los beneficios que ofrece la obra social:

Sacar y validar turnos con médicos especialistas.

Retirar medicamentos con cobertura del 70%, 80% o 100%.

Solicitar y realizar estudios diagnósticos.

Gestionar el acceso a productos como pañales geriátricos.

Autorizar servicios de atención domiciliaria.

Realizar cualquier trámite administrativo en las delegaciones.

¿Cómo descargar la credencial digital de PAMI?

Si preferís o necesitás la versión digital, el proceso es muy sencillo:

Ingresá al sitio oficial de PAMI: www.pami.org.ar/credencial. Completá con tu número de DNI y tu número de afiliado. El sistema generará al instante tu credencial digital con un código QR único.

Es recomendable guardar una captura de pantalla o el archivo PDF en el celular para tenerlo a mano siempre, incluso sin conexión a internet.