Refugiados de la violencia en Sudán encuentran poca ayuda en la frontera con Chad

Una niña refugiada sudanesa de El Fasher descansa junto a un árbol quemado en medio del campo de tránsito de Tine, en medio del conflicto entre las Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares y el ejército sudanés, en el este de Chad

En un campo de tránsito en la frontera entre Chad y Sudán, Najwa Isa Adam, de 32 años, reparte cuencos de pasta y carne a sudaneses huérfanos de El Fasher, lugar de una reciente toma de control violenta por parte de fuerzas paramilitares en Sudán.

La propia Adam es una refugiada de la ciudad, a la que llegó en octubre. Mientras huía, afirma, fue retenida a punta de pistola por cuatro combatientes de la Fuerzas de Apoyo Rápido que la violaron repetidamente. Un hombre que pasaba por allí oyó sus gritos y la ayudó a escapar.

Ahora compra y prepara comida para las familias de refugiados recién llegadas, con dinero donado por otros refugiados que viven en la ciudad fronteriza de Tine.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Aquí la gente no tiene qué comer", dice. "El único apoyo que recibimos es de la gente de Tine".

Las familias de refugiados que llegan a esta ciudad fronteriza están encontrando poca ayuda humanitaria internacional a su disposición. Para muchos, la única fuente de alimentos proviene de donaciones de otros refugiados, algunos que llegaron aquí recientemente y otros hace muchos años, durante un conflicto anterior en Sudán.

Varias ONG trabajan en la ciudad, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), que tiene una clínica móvil en la frontera y un pequeño ambulatorio abierto tres días a la semana en el campo. Aproximadamente uno de cada cuatro niños que MSF ha visto en el campo está desnutrido, una situación que empeora con la llegada de familias que huyen de El Fasher, dijo Josh Sim, enfermero de urgencias de MSF.

El sábado, el Programa Mundial de Alimentos reanudó las distribuciones limitadas de alimentos a madres embarazadas y lactantes y a niños menores de 2 años para prevenir la desnutrición. Pero en un esfuerzo por animar a los refugiados a trasladarse a zonas más seguras, la agencia de ayuda alimentaria de la ONU ha desplazado la mayoría de los recursos a otros campos, más alejados de la frontera, dijo un portavoz.

"No tenemos nada", dijo Nawal Abubakr Abdul Wahab, de 49 años, que era profesora en El Fasher y huyó el mes pasado durante el ataque. "No tenemos zapatos, nada, ni agua".

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) solo dispone del 38% de los 246 millones de dólares que calcula que necesita para responder a la crisis de los refugiados sudaneses en Chad, según un portavoz de ACNUR.

Los recortes de Estados Unidos en ayuda exterior son una de las principales razones del déficit de financiación, dijo el portavoz. En 2024, las contribuciones estadounidenses de 68,4 millones de dólares representaban el 32% del presupuesto total de ACNUR. Este año, las contribuciones estadounidenses han descendido a 35,6 millones de dólares, alrededor del 10% del presupuesto total, que ha aumentado junto con las necesidades humanitarias. El Departamento de Estado y la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Normalmente, un campo de tránsito como el de Tine albergaría a los refugiados solo durante un breve periodo, y los reubicaría periódicamente a campos más seguros más al interior. Pero la escasez de fondos para proporcionar agua suficiente, saneamiento limpio y refugio en esos campos del interior ha ralentizado los esfuerzos de reubicación, dijo el portavoz del ACNUR.

Las organizaciones de ayuda no proporcionan refugios duraderos —ni siquiera tiendas de campaña— a los recién llegados. En su lugar, el personal reparte lonas de plástico, "solo algo para quitar el sol, para que tengan un poco de protección", dijo Magatte Guisse, representante de ACNUR en Chad.

Con información de Reuters