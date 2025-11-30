¿Y Julián Álvarez? El delantero de 80 millones que Simeone quiere en Atlético Madrid

El delantero inglés de 24 años tuvo pasos por el Manchester United y el Getafe

A falta de semanas para que el mercado de pases de diciembre y enero abra levante sus persianas, los clubes de diferentes partes del mundo se encuentran realizando algunas averiguaciones con la intención de concretar fichajes que permitan obtener un mejor rendimiento en cancha. Desde España señalan que Atlético de Madrid estaría dispuesto a colocar una cifra millonaria para quedarse con un delantero que Diego "Cholo" Simeone pretende y que vuelve a encender rumores sobre una posible salida de Julián Álvarez.

Si se hace un repaso, el conjunto "Colchonero" se encuentra ubicado en el cuarto escalón del campeonato español con una cadencia de cinco victorias de manera consecutiva, pero su presente en la Champions League no es para nada alentador. Esto es producto de que en cinco partidos disputados, solo logró cosechar nueve unidades y lo coloca fuera de la zona de clasificación a la siguiente ronda. Si bien, todavía falta y hay margen para enderezar el rumbo, es una señal más que preocupante. Por ende, la idea de salir al mercado de pases no es tan descabellada. Se habría planificado en realizar una gran esfuerzo económico con el fin de conseguir la ficha de un atacante que se acople para dar un salto de calidad.

De acuerdo con lo expresado en diferentes portales de Francia y España, el Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone se encuentra analizando la posibilidad de realizar el fichaje de Mason Greenwood que está defendiendo la camiseta de Olympique de Marsella. Lo particular es que fue valorado en una cifra de enorme calibre como son los 80 millones de euros. Además, se deberán sumar los impuestos a pagar y el salario que el jugador pretenderá cobrar para cambiar de liga.

Por otro lado, esto provoca que la figura de Julián Álvarez quede bajo un manto de sospechas, debido a que se trataría de una incorporación que podría llegar a quitarle minutos en cancha o que lo relegue a cierta posición de la cual no dispone grandes conocimientos. Una vez más, el fantasma de una posible salida al final de la temporada española vuelva a presentarse y tomar mayor fuerza.

Sin embargo, la postura de Atlético de Madrid es bastante clara porque entienden que disponen de un diamante en bruto en sus manos y no lo quieren dejar ir con cierta facilidad. "Nosotros no estamos abiertos a negociar, no por Julián sino por ningún jugador. Ahora, si vienen y el jugador se quiere marchar, se marchará, pero en este caso concreto no hay ningún jugador que se quiera marchar", expresó Enrique Cerezo, presidente del club madrileño, en charla con los medios.

"Julián tiene un contrato y lo tiene que cumplir, como lo hacemos todos. Es un jugador al que queremos y él se quiere quedar aquí. Hace un año que está con nosotros y tiene varios por delante", profundizó. Es importante recordar que el delantero argentino dispone de un vínculo con el "Colchonero" hasta mediados del 2030 y una monstruosa cláusula de salida que es de 500 millones de euros. Una cifra totalmente impagable y que obliga a negociar bajo los términos del club español.

Aunque los medios catalanes señalan que Barcelona es el gran interesado en quedarse con Julián Álvarez, debido a que consideran que se adaptaría de gran manera al sistema de juego que disponen y lo tienen pensando como el reemplazante ideal para Robert Lewandowski que se marchará en el final de la temporada porque se tomó la decisión de no renovar su contrato.