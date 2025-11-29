Atlético Madrid vs Real Oviedo por La Liga: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez buscará extender su impresionante racha de seis victorias consecutivas cuando reciba al Real Oviedo este sábado en el Riyadh Air Metropolitano, en un duelo correspondiente a la jornada 14 de La Liga. Los dirigidos por Diego Simeone se han metido silenciosamente en la pelea por el título, ubicándose a solo cuatro puntos del líder Real Madrid, mientras que los carbayones atraviesan un momento complicado en su retorno a Primera División, ubicándose en la última posición de la tabla con apenas nueve puntos.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Atlético de Madrid y Real Oviedo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid y Real Oviedo?

El partido entre Atlético de Madrid y Real Oviedo por la jornada 14 de La Liga se jugará este sábado 29 de noviembre de 2025, a partir de las 17 (hora argentina) en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. El árbitro principal del partido será Víctor García.

El conjunto colchonero llega a este encuentro tras encadenar seis victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo sus últimos cinco compromisos en La Liga contra Osasuna, Real Betis, Sevilla, Levante y Getafe. La más reciente de estas victorias fue un triunfo por 2-1 ante Inter Milan en la Champions League, demostrando que el equipo de Simeone está encontrando su mejor nivel en el momento indicado de la temporada.

El Atlético de Madrid se ubica en la cuarta posición de la tabla de La Liga, a solo cuatro puntos del líder Real Madrid, que viene de empatar sus últimos dos partidos. Esta cercanía en la clasificación ha devuelto a los rojiblancos a la pelea por el título de cara a la pausa invernal. En la Champions League, el conjunto madrileño también marcha con buen paso, situándose en la 12° posición con nueve puntos de cinco partidos disputados, tras ganar sus últimos dos encuentros en la competición europea.

Los números como local del Atlético son contundentes: el equipo de Simeone ostenta el segundo mejor registro de La Liga en condición de anfitrión esta temporada, habiendo cosechado 19 puntos de los 21 posibles en siete partidos disputados en el Metropolitano. Además, los nuevos fichajes del equipo finalmente se han adaptado y están contribuyendo de manera importante, algo que parecía en duda al comienzo de la temporada cuando el rendimiento del equipo era irregular.

Por su parte, el Real Oviedo atraviesa un momento delicado en su retorno a la máxima categoría del fútbol español. El conjunto carbayón se encuentra en la 20° posición de La Liga con apenas nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y ocho derrotas en 13 jornadas disputadas. Los dirigidos por Luis Carrión lograron el ascenso la temporada pasada a través de los playoffs de Segunda División y están compitiendo en Primera División por primera vez desde 2001.

El Real Oviedo no ha logrado ganar en La Liga desde fines de septiembre, cuando se impuso 2-1 como visitante ante Valencia. Desde entonces, el equipo asturiano ha logrado únicamente dos empates en sus últimos tres partidos, ante Osasuna y Rayo Vallecano, jugando un 0-0 con este último en su compromiso más reciente. El rendimiento como visitante es particularmente preocupante: solo una victoria en seis partidos fuera de casa, con cinco derrotas en el proceso. Además, el Oviedo es el equipo con menos goles anotados en toda La Liga con apenas siete tantos, una estadística que refleja sus serias dificultades ofensivas.

El historial entre ambos equipos muestra 83 enfrentamientos previos, con 27 victorias para el Real Oviedo. Sin embargo, el dato más llamativo es que estos dos conjuntos no se enfrentan en La Liga desde mayo de 2000, cuando empataron 2-2. El último duelo entre ambos fue en la tercera ronda de la Copa del Rey en enero de 2023, donde el Atlético se impuso 2-0. Los rojiblancos buscarán su tercera victoria consecutiva ante los carbayones en este reencuentro liguero tras más de dos décadas.

Formaciones probables de Atlético de Madrid y Real Oviedo

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, tendrá la baja confirmada del defensor central Robin Le Normand, mientras que el arquero Jan Oblak y el centrocampista Marcos Llorente son dudas importantes para este encuentro. El entrenador argentino no quiere arriesgar a sus jugadores en esta etapa clave de la temporada, por lo que Juan Musso está en línea para ocupar nuevamente el arco colchonero, mientras que Nahuel Molina continuaría como lateral derecho.

Se esperan algunos cambios en el once inicial respecto al equipo que enfrentó al Inter Milan en la Champions League. Nico González y Koke podrían ser introducidos en el mediocampo, mientras que Alex Baena apunta a acompañar nuevamente a Julián Álvarez en el sector ofensivo. La dupla formada por José María Giménez y David Hancko se mantendría en el centro de la defensa, con Santiago Ruggeri ocupando el lateral izquierdo.

Por el lado del Real Oviedo, el técnico Luis Carrión no podrá contar con Ilyas Chaira, quien fue expulsado en el empate sin goles ante Rayo Vallecano y cumplirá un partido de suspensión. Además, Álvaro Lemos y Ovie Ejaria están descartados por lesiones, aunque el equipo no sufrió nuevos problemas físicos en su último compromiso.

Santi Cazorla está en línea para ocupar nuevamente un lugar en el sector ofensivo del Oviedo, mientras que Salomón Rondón debería liderar el ataque carbayón. Pablo Agudín podría ingresar en el mediocampo para reemplazar al suspendido Chaira. En defensa, la línea de cuatro se mantendría con Voro Vidal, Dani Costas, Oier Luengo y Carlos Isaac López por delante del arquero Aarón Escandell.

Probable formación de Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Santiago Ruggeri; Giovanni Simeone, Rodrigo Barrios, Koke, Nico González; Julián Álvarez, Alex Baena.

Probable formación de Real Oviedo: Aarón Escandell; Voro Vidal, Dani Costas, Oier Luengo, Carlos Isaac López; Santiago Colombatto, Leander Dendoncker; Sebas Moyano, Pablo Agudín, Santi Cazorla; Salomón Rondón.

Atlético de Madrid vs Real Oviedo: Ficha técnica