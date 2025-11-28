Erin Memento comienza su gira por Buenos Aires: "En el underground vas apagando fuegos cada semana"

Erin Memento realizará su primera gira por Buenos Aires.

Aunque no será la primera vez que Erin Memento visite Argentina, sí será su debut en solitario en suelo argentino. Nacida en Zaragoza, la cantante aprovechó la invitación de Barbi Recanati a abrir su show de cierre de año en el C Art Media para armarse una breve e intensa gira por distintos puntos de Buenos Aires. En la previa de su nueva visita a la Argentina, Erin habló con El Destape sobre su forma de componer, su futuro, lo que aprendió como integrante de la banda de su tío Enrique Bunbury y cómo se prepara para la gira que la traerá al país.

Después de varios EPs en los que tu sonido varió, estás trabajando en tu primer disco. ¿Se puede adelantar algo de cómo será?

- El disco que estoy componiendo va a ser una mezcla de los dos últimos EPs sonoramente. Creo que estoy ahí un poco tonteando con guitarras más del anterior y con cosas vocales y estructuras más como el reciente. Pero quién sabe, son las maquetas que estoy haciendo en casa con mis cachivaches. Luego a la hora de ir al estudio veremos cómo lo armamos. Cada EP han sido minidiscos con los que he ido experimentando y un poco viendo a ver qué tipo de música soy yo y cómo voy evolucionando y creciendo.

¿Encarás distinto el proceso de composición y grabación de un EP a un LP?

- De momento está siendo relativamente similar. Lo estoy planeando con bastante tiempo. Quiero entrar a grabar el año que viene e ir con calma, pero con fechas fijas para que no se me pase. Como tenemos tiempo creo que está todo siendo mucho más estructurado. Estoy componiendo las canciones y pensando un poco en el universo visual al mismo tiempo. Pero al final la práctica en mi caso es la misma: sentarme en mi escritorio con la libreta abierta, la guitarra y hacer canciones.

¿Estás disfrutando el hacerlo más lento y espaciado o se te está haciendo difícil?

- Funciono muy bien teniendo una fecha a la vista. De alguna manera, y no sé por qué, porque no va nada con mi personalidad, pero trabajo bien en ese estrés. De "tengo que sacar canciones porque vamos a entrar a grabar". Los dos últimos EPs fueron "cierro fecha de estudio en 2 meses con 0 canciones en la libreta y a partir de 0". Ahora la fecha de grabación está a meses vista y lo estoy disfrutando. Me gusta la tranquilidad y esa pausa de "ok, puedo equivocarme, no pasa nada". Las otras veces el error se grababa (risas).

Ya tenés bastantes años y lanzamientos en tu haber. ¿Te apoyás en tu tío Enrique Bunbury a la hora de componer y grabar?

- A la hora de componer no, pero sí tengo un círculo de personas claves alrededor a quienes les enseño las canciones. Enrique está en ese círculo, pero son varias personas. La carrera del músico solista puede ser muy solitaria. A mí me gusta la toma de decisiones pero no me gusta estar tan sola. Entonces construir un equipo alrededor me va muy bien mentalmente para hacer mejores canciones y estar más contenta. Me apoyo en esos pasos intermedios de "este es un paquete de canciones, envío y a ver qué canciones me dicen que gustan más". Pero siempre desde el respeto por parte de la gente que lo escucha, todo el mundo teniendo en cuenta que es un trabajo que sale muy de dentro y que al final yo siempre compongo la mejor canción que puedo. Enrique es un buen consejero.

Formaste parte de la banda de Bunbury. ¿Cómo fue esa experiencia y qué tomaste de eso para tu propia carrera solista?

- Yo ya venía de hacer shows, de componer, sacar música. Y haciendo un poco lo que puedo. Me dio muchas tablas sobre el escenario y esa cosa de a pesar de que el concierto no es mío, tener que estar ahí atrás, conocer tu posición, pero al mismo tiempo disfrutar. Me llevé el aprendizaje de cómo hacer las cosas bien. Me llevo el bagaje de estar rodeada de gente super profesional, de que todo el mundo tiene mucha más experiencia que yo y ese aprendizaje de "ok yo quiero hacer las cosas así". No sé si se traduce en que luego llegaré a este punto, tampoco lo necesito. Yo tan solo quiero armar mi carrera. Pero sí me llevé esa cosa de estructura de equipo, de gente trabajando mucho y muy bien. Eso me gusta mucho.

¿Cómo te preparás para tu primera gira por Buenos Aires?

- Hasta la semana pasada no me había entrado ese shock de "nos vamos a Argentina". Porque el underground tiene esta cosa de que parece que vas apagando fuegos cada semana. Lo vivo con mucha, mucha emoción. Con muchas ganas de estar ahí, de conocer a mucha gente.

Si no conocés su música, Erin Memento recomienda que arranques con Lo que pasó es verdad y Cuatro impulsos más.

Gira de Erin Memento en Argentina: fechas y dónde conseguir las entradas

Tras abrir el show en el C Art Media para Barbi Recanati, la cantautora española realizará su primera gira en Buenos Aires. El 30 de noviembre formará parte del Festival Tiendita de Verano en Pura Vida (Diagonal 78 e/ 8 y 61, La Plata), el 2 de diciembre en Café Berlín (Av San Martín 6656, CABA) y el 4 de diciembre en Casa Jinete (Bernardo de Irigoyen 1975, Quilmes). Las entradas pueden encontrarse en el siguiente link.