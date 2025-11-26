Un encuentro acústico imperdible: Delfina Campos y Renzo Montalbano llegan a Morón con un show íntimo

Delfina Campos y Renzo Montalbano llegan a Morón con un show íntimo.

El viernes 6 de diciembre, dos voces clave de la escena musical argentina compartirán escenario por primera vez: Delfina Campos y Renzo Montalbano ofrecerán un show acústico e íntimo en Espacio Cultural Laberinto (Morón), a partir de las 19 h, en lo que promete ser una de las fechas más especiales del cierre de año.

El encuentro marcará un cruce artístico único entre dos proyectos que, desde diferentes universos, coinciden en la sensibilidad, la búsqueda sonora y la potencia emocional.

Delfina Campos: una voz que crece sin techo

Cantante, compositora y una de las figuras más destacadas de la nueva música argentina, Delfina Campos se ganó un lugar propio con su estética cinematográfica, sus letras introspectivas y una voz grave llena de matices. Su salto llegó en 2018 con A punto, tema central de la exitosa novela 100 Días Para Enamorarse, que le valió una nominación a los Premios Martín Fierro.

Desde entonces, editó dos EPs y dos discos, pisó escenarios como Lollapalooza Argentina, Primavera Sound, Cosquín Rock y Quilmes Rock, y abrió shows de artistas internacionales como Wilco, Mitski, Wallows y Jonas Brothers. Hoy presenta su segundo LP, Películas Perdidas, que la llevó de gira por España, México, Costa Rica, Chile y varias provincias del país.

Renzo Montalbano: sensibilidad y atemporalidad

Renzo Montalbano, reconocido también por su trabajo como cantante y compositor en Gativideo, comenzó su camino solista a los 16 años. En 2019 lanzó su primer álbum, Potente, una obra que conectó profundamente con oyentes por su delicadeza y su impronta fuera del tiempo. En 2024 compuso la música original de la película Las Corredoras y estrenó Hasta luego, su segundo disco.

Este año llevó su proyecto a distintas ciudades, con shows en CABA, La Plata, Quilmes y más. El 9 de noviembre abrió el show de Drake Bell en Niceto Club, y cerrará el 2025 con varias presentaciones, entre ellas la de Morón junto a Campos.

La fecha en Espacio Cultural Laberinto será una oportunidad especial para ver a ambos artistas en un formato despojado, cercano y emocional, donde sus voces y guitarras serán el centro de una experiencia cálida y profunda. Las entradas ya se encuentran a la venta.