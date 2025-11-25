Milei se reunió con el canciller de Israel, a donde volverá a viajar

Javier Milei se reunió este martes en Casa Rosada con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, que en la misma jornada se reunió con el canciller argentino, Pablo Quirno. Este adelantó que el Presidente argentino viajará al país asiático nuevamente, para delinear el traslado de la sede diplomática desde Tel Aviv a Jerusalén.

Milei se reunió este martes en Casa Rosada con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar. Del encuentro participaron también Quirno, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish; el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; el director General Adjunto para Latinoamérica y el Caribe, Amir Ofek; y el jefe de Gabinete de Política Exterior, Itai Bardov.

La reunión con los funcionarios israel va en sintonía con el alineamiento automático del gobierno de Javier Milei con el de ese país: la semana pasada, votó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) junto a Estados Unidos e Israel en contra de renovar el mandato de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente (Unrwa).

También Argentina votó, en línea con Estados Unidos e Israel, en contra de la prevención y eliminación de toda forma de tortura. "En nuestro país se practica con nuevos métodos pero mucha eficacia contra el pueblo, quienes los defienden y contra quienes luchan contra la concentración de poder. Ya no hay picanas ni centros clandestinos pero hay persecución, hostigamiento, encarcelamiento como forma de disciplinamiento y difamación. Restablecer el pacto democrático es una obligación de todos los partidos políticos", repudió en su cuenta de X la senadora nacional de Unión por la Patria (UP) Juliana di Tullio.

Las camisetas de Estudiantes: el detalle en la foto de Milei

En la foto que compartió la Oficina del Presidente, se observa un detalle, en medio de la disputa del presidente Javier Milei con la AFA. En el fondo, aparecen dos camisetas de Estudiantes de La Plata, club que repudió la decisión de la AFA de otorgarle un nuevo título a Rosario Central y recibió a sus jugadores con un pasillo de espaldas.

Mientras que la camiseta que aparece de frente fue incluida en la oficina recientemente, la que aparece en el costado ya se visto durante una entrevista que el jefe de Estado le dio al periodista Luis Majul, por La Nación Más. En más de una oportunidad, Milei elogió al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, promotor del ingreso de capitales del exterior al fútbol argentino, un proyecto en sintonía con las Sociedad Anónimas Deportivas (SAD) que impulsa el oficialismo libertario.

Milei viajará otra vez a Israel

Quirno aseguró que está trabajando en el armado de un nuevo viaje Milei a Israel, en el que se terminará de trasladar la Embajada argentina a la ciudad de Jerusalén, para 2026.

“Estamos trabajando en una nueva visita del Presidente a Israel y terminar de trasladar la Embajada a Jerusalén”, resaltó el ministro de Relaciones Exteriores, que participó el Foro Económico Argentino-Israelí en el Palacio Libertad.

El funcionario nacional, que pasado el mediodía participó de la reunión de Milei con el canciller Saar en Casa Rosada, estuvo en horas de la tarde junto a su par israelí en la actividad empresaria.

Allí, detalló que en febrero viajará a Israel para responder a la invitación que le hizo Saar y, en ese marco, se terminará de delinear la agenda del Jefe de Estado, que tendrá como eje central el traslado de la sede diplomática desde Tel Aviv a Jerusalén. Por su parte, el funcionario de la administración de Benjamin Netanhayu aseguró que esperaban contar con la presencia de Milei para “abril o mayo” del año próximo.