Ante la reacción de sus seguidores, Franco Colapinto editó su mensaje de despedida de la Fórmula 1

Colapinto no sumó puntos en la temporada.

La cita en el Circuito Yas Marina marcó el final de la temporada para Franco Colapinto, quien firmó su segundo año consecutivos en la Fórmula 1 con su regreso en el GP de Ímola, esta vez con los colores de Alpine. El pilarense corrió 18 fechas con el A525, un monoplaza que estuvo lejos del buen rendimiento que había mostrado el FW46 de Williams en 2024 y que llevó al equipo galo a cerrar el año en el fondo de la tabla.

Puesto que el piloto argentino no formó parte de las prácticas de postemporada tras el GP de Abu Dhabi, procedió a despedir la temporada en las redes sociales con un posteo en Instagram, donde había subido algunas fotos y dejado un texto que decía: “Se van a extrañar las carreritas y el 43, pero dentro de poco volvemos”. Sin embargo, la inclusión del número entre lo que iba a extrañarse llamó la atención de los usuarios y generó algunos malentendidos.

De hecho, varios fanáticos le preguntaron si iba a cambiar de número a partir de la siguiente temporada, con comentarios del tipo “Cómo que vas a cambiar el 43”. Debido a esta confusión en las redes, Franco optó por cortar por lo sano al editar el texto del posteo y eliminar cualquier referencia al 43, de manera que quede bien claro que se refería solamente al tiempo de pausa que tendrá la máxima categoría hasta su regreso en enero,

“Se van a extrañar las carreritas, pero pronto volvemos”, dice el texto editado por el pilarense. Cabe mencionar que es poco probable que Colapinto cambie su número, puesto que tiene un gran valor sentimental para él debido a que el 43 es el número que usó su padre durante su participación en el Turismo Nacional. Además, el 43 ha sido poco usado en la F1, con solo 14 pilotos que lo tuvieron anteriormente y con el extra de que “Fran” fue el primero en sumar puntos con él.

Las vacaciones de Colapinto de la F1

A pesar de los informes iniciales, Franco Colapinto finalmente no vio acción esta semana en las prácticas de postemporada que se realizarán en el Circuito Yas Marina, por lo que quedó inmediatamente liberado para iniciar sus vacaciones tras el GP de Abu Dhabi. No obstante, antes de ello, Alpine publicó un video en el que el argentino charlaba con su compañero sobre sus planes para el verano y adelantaba que planea volver a la Argentina para pasar las fiestas y estar con su familia y amigos.

El argentino quedó último en la tabla.

“Yo me vuelvo a casa con mi familia y amigos. Año Nuevo, Navidad y pasar tiempo allá, resetear, un poco de verano, así puedo volver bronceado en pocos días. Estoy muy blanco por el invierno en Europa. Es lindo, vuelvo a un poco de calor y mate”, afirmó el argentino. Además, invitó a Pierre a visitar Argentina, pero el piloto galo respondió que tiene planes para pasar el invierno europeo en Francia e Italia con su familia, aunque reconoció que le encantaría conocer Buenos Aires.