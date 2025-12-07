F1 2025: así quedaron las posiciones finales del campeonato y del torneo de constructores

Norris terminó tercero en el GP de Abu Dhabi.

La doble descalificación en Las Vegas había puesto en tela de juicio la definición del campeonato de la Fórmula 1, con la brillante recuperación de Max Verstappen, quien había llegado a estar a más de cien puntos de la punta y llegó a la última fecha a solo 12 de Lando Norris. A pesar de eso, el saliente campeón de la máxima categoría necesitaba de un milagro para retener el título este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi.

De hecho, el piloto neerlandés sorprendió este sábado con la pole que le permitió salir primero en el Circuito Yas Marina, donde tuvo una sólida largada al taparle el espacio a Norris, que necesitaba el podio para garantizarse el campeonato. Oscar Piastri, que había liderado la tabla por 15 fechas y llegaba a la definición con chances matemáticas, largó tercero y rebasó al británico, aunque no fue en búsqueda de la victoria.

Sin incidentes en toda la jornada, la carrera tuvo un desarrollo línea con el tetracampeón del mundo en el liderato hasta su ingreso a boxes en la vuelta 24, cuando cambió por neumáticos medios por los duros para ir hasta el final. En ese momento, el australiano pasó a liderar, mientras que su compañero venía de recuperar posiciones tras haber pasado por el pitlane en el giro 17.

En este sentido, uno de los momentos clave fue el rebase de Norris a Yuki Tsunoda, cuando el japonés de Red Bull intentó cerrarle el paso en la recta y recibió una penalización de cinco segundos por ello. Un contacto habría dejado al inglés sin el campeonato, pero se lanzó por fuera de la pista para concretar el sobrepaso y ponerse tercero, sin otra aspiración más que terminar la carrera dentro del podio.

Con el ingreso a boxes del oceánico en la vuelta 42, Verstappen volvió a la punta y se encaminó a su octava victoria en la temporada con un tiempo de 1:26:07.469, convirtiéndose así en el piloto más ganador del 2025. Sin embargo, Norris (+16.572s) terminó tercero detrás de Piastri (+12.594s) y se consagró como el 35º campeón de la Fórmula 1 en su séptimo año desde su arribo a la máxima categoría.

Tabla de posiciones final de la Fórmula 1 en 2025

Lando Norris: 423 puntos. Max Verstappen: 421. Oscar Piastri: 410. George Russell: 319. Charles Leclerc: 242. Lewis Hamilton: 156. Andrea Kimi Antonelli: 150. Alex Albon: 73. Carlos Sainz: 64. Fernando Alonso: 56. Nico Hülkenberg: 51. Isack Hadjar: 51. Oliver Bearman: 41. Liam Lawson: 38. Esteban Ocon: 38. Lance Stroll: 33. Yuki Tsunoda: 33. Pierre Gasly: 22. Gabriel Bortoleto: 19. Franco Colapinto: 0.

Norris ganó siete carreras en la temporada.

