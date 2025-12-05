Alpine está último en el campeonato de constructores.

La Fórmula 1 se encuentra en un período de cambios, puesto que este fin de semana en el Circuito Yas Marina marcará el final de toda una era con el cambio del reglamento técnico. No solamente el compuesto MGU-H dejará de formar parte de la unidad de potencia, sino que será la última carrera con el sistema DRS, ya que los monoplazas incluirán nuevas tecnologías en 2026 tanto para los rebases como para la gestión de energía.

Con semejantes cambios, diversas asociaciones también llegaron a su fin, como la de Red Bull con Honda, que será proveedor de Aston Martin mientras que el equipo austriaco será motorizado por Ford, entre varios otros. En este sentido, uno de los más destacados es el caso de Alpine, que surgió de las cenizas de Renault en 2021 y, a pesar del cambio de nombre, continuó motorizado con las unidades de potencia de la marca francesa.

Sin embargo, el déficit de potencia en relación con los rivales llevó a Flavio Briatore a tomar la difícil decisión de desvincular a la escudería de sus orígenes, puesto que Alpine ya no usará motores de Renault en la F1 2026, sino los de Mercedes. De hecho, el Gran Premio de Abu Dhabi será la despedida del motor Renault E-Tech RE25, por lo que los mecánicos del equipo de Enstone le hicieron un homenaje en la previa a la fecha final.

Este miércoles, se hizo viral una publicación que compartió la escudería francesa a través de sus redes sociales, en las que se pueden apreciar las firmas de los mecánicos sobre las unidades de potencia de los coches de Franco Colapinto y Pierre Gasly. Con tinta blanca, diversos nombres colmaron los motores que saldrán por última vez a girar este domingo con la esperanza de poder alcanzar la zona de puntos.

“Dejando huella. Los miembros del equipo firmaron la última unidad de potencia híbrida V6 para salir de Viry-Châtillon, antes de nuestra última carrera juntos, este fin de semana en Abu Dhabi”, escribieron en la cuenta oficial de X del equipo galo. Sin dudas, este homenaje marca el fin de una era importante para Alpine, que, por primera vez, será un equipo cliente en la máxima categoría.

Las firmas de los mecánicos de Alpine en el motor de Renault.

La postemporada de Alpine

Este miércoles, Alpine también dio a conocer que Paul Aron participará este viernes de la FP1 en el coche de Pierre Gasly, quien solamente había cedido el A525 en una oportunidad este año. Al mismo tiempo, el equipo francés confirmó que Kush Maini, piloto de F2 perteneciente a la academia, participará de los test de postemporada, que se realizarán la próxima semana después del GP de Abu Dhabi.