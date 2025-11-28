Newey será director de Aston Martin en 2026.

El año pasado, Adrian Newey sorprendió con la noticia de su salida de Red Bull para sumarse al proyecto de Lawrence Stroll en Aston Martin, donde trabajará codo a codo con Fernando Alonso, uno de los pilotos que más admira el ingeniero. Con este fichaje, el equipo inglés se aseguró a una de las mentes maestras de la Fórmula 1 en un momento clave, puesto que los monoplazas cambiarán a partir de la siguiente temporada.

A mitad de año, el ingeniero británico tuvo su primera aparición en el paddock con los colores de Aston Martin y, desde entonces, se ha involucrado en el desarrollo del AMR26, el coche que diseñará para la F1 2026. Si bien dio algunos consejos sobre el AMR25, Newey se encuentra centrado en el sucesor del monoplaza actual, que no ha tenido grandes resultados bajo el mando de Andy Cowell en la escudería británica.

De hecho, en las últimas semanas hubo rumores acerca de una posible salida de Cowell del equipo de Silverstone e incluso se llegaron a nombrar candidatos para suplirlo como Andreas Seidl o Christian Horner. Sin embargo, quien finalmente ocupará el cargo de director de Aston Martin será Newey, una noticia que se dio a conocer este miércoles durante una reunión organizada por Stroll en la fábrica.

Para 2026, la escudería verde pasará a ser liderada por el exingeniero de Red Bull, que no solo dirigirá al equipo como director principal, sino que también mantendrá el rol de jefe del equipo técnico, por lo que seguirá a cargo de las operaciones en pista. Por su parte, Cowell no se desprenderá de Aston Martin, sino que pasará a ocupar el rol de director de estrategia en la nueva era del equipo junto a Honda.

“Andy Cowell y Adrian Newey acordaron dividir sus responsabilidades para centrarse en sus fortalezas y experiencia individuales, garantizando la eficiencia organizacional”, indicó el comunicado publicado en los canales oficiales de Aston Martin. Al respecto, el dueño del equipo, Stroll, ha manifestado: “Cowell ha sido un líder excepcional este año. Se ha centrado en construir un equipo de primer nivel y en lograr una buena colaboración. Este cambio de liderazgo es una decisión mutua que hemos tomado por el bien del equipo”.

Será la primera experiencia de Newey como director de equipo.

Las declaraciones de Newey

Si bien tiene que esperar al próximo año para iniciar sus funciones como director de Aston Martin, Adrian Newey ya mostró entusiasmo de cara a este nuevo desafío en la Fórmula 1: “Durante los últimos nueve meses, he visto un gran talento individual en nuestro equipo. Estoy deseando asumir este nuevo rol, ya que nos posiciona en la mejor posición posible para competir en 2026, donde nos enfrentaremos a una situación completamente nueva”.