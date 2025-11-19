Stroll ya vendió una parte del equipo.

Desde 2018, Lawrence Stroll se apropió de las instalaciones de Silverstone para rescatar a Force India de la quiebra y rebautizarlo como Racing Point, nombre que mantuvo la escudería hasta que llegó el acuerdo con la marca automotriz Aston Martin. A través de su consorcio Yew Tree Investments, el empresario invirtió millones en Aston Martin Lagonda en 2020 y no solo se hizo con una parte de las acciones, sino que también se convirtió en presidente ejecutivo.

Esta movida le permitió al canadiense llevar el nombre de la marca a la Fórmula 1 para 2021 con la dupla de Sebastian Vettel y Lance Stroll, su hijo. Ahora bien, Lawrence ya manifestó en varias ocasiones que podría llegar a vender su parte en algún momento, puesto que el motivo de la adquisición del equipo era que Lance pueda competir, y parece ser que se encuentra en preparativos para una futura salida.

Esta semana, Financial Times dio a conocer que Stroll se encuentra en conversaciones con el fondo soberano saudí Public Investment Fund (PIF), que actualmente es el mayor accionista de la marca deportiva y de lujo británica, con un 16,68% de las acciones. De acuerdo con este medio, la operación recién se encuentra en la fase inicial, pero las dudas de qué podría suceder con el equipo de Silverstone no tardaron en aparecer.

Sin embargo, aunque comparten el nombre, Aston Martin y la escudería son entidades separadas, incluso a pesar de que ambas son lideradas por Stroll. De hecho, Aston Martin Lagonda no tiene demasiada participación en el equipo de F1, aunque sí hay contratos de por medio que le permite usar el nombre en la máxima categoría y lo garantiza como patrocinador, un compromiso pesado para una marca automotriz que no se encuentra en su mejor momento de ventas.

Aston Martin fue en baja en sus ingresos por ventas en los últimos años, lo que, aunque no impactó directamente en el equipo de F1, sí generó dudas sobre el futuro. La intromisión de PIF, además, responde al interés que tiene Arabia Saudita por tener una escudería y sumar una nueva fecha en el calendario, en el que actualmente cuenta con el Circuito callejero de Yeda, por lo que Stroll podría llevar a un cambio de manos en la sede de Silverstone.

Aston Martin usará motores Honda en 2026.

La temporada de Aston Martin

A falta de tres fechas para el cierre de la temporada, Aston Martin se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de constructores con 72 puntos, a diez de Racing Bulls. En cuanto al rendimiento de los pilotos, Fernando Alonso marcha decimosegundo con 40, mientras que Stroll es decimoquinto con 32. El mejor resultado del año se lo llevó el español con un quinto puesto en el GP de Hungría.