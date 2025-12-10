Norris había usado el 4 desde su debut en la F1.

Luego del cuarto puesto en Qatar, Lando Norris solamente necesitaba terminar el GP de Abu Dhabi en zona de podio para consagrarse campeón en la Fórmula 1 este domingo y cumplió con su objetivo sin tomar riesgos. El inglés tuvo una largada limpia y, aunque fue superado por Oscar Piastri, se dedicó a mantener el MCL39 dentro de los límites de pista para cruzar la línea de meta en el tercer lugar y asegurar la corona por solo dos puntos.

De ahí que la victoria de Max Verstappen no haya impedido las celebraciones de McLaren en el Circuito Yas Marina, mientras que en Red Bull se lamentaban por no haber logrado la quinta corona consecutiva del neerlandés. Pero el título no fue lo único que Norris le arrebató al tetracampeón del mundo, ya que también optó por abandonar el número 4 de su monoplaza para lucir el 1 a partir de la siguiente temporada.

Así lo confirmó el equipo de Woking este lunes a través de sus redes sociales, donde hicieron un posteo con la imagen del MCL39 con el número 1 en lugar del 4. De esta manera, Norris se convertirá en el tercer campeón del mundo en usar el 1, número reservado solamente para el ganador de la temporada anterior y que es de uso opcional, desde los cambios implementamos por la F1 en 2014 con la elección libre de los números.

Anteriormente, los pilotos estaban obligados a usar el número que obtuvieron del lugar de la tabla que habían ocupado en la edición previa del campeonato, algo se modificó con el inicio de la era híbrida. Desde entonces, solamente dos pilotos habían decidido usar el 1, Sebastian Vettel y Verstappen, puesto que Lewis Hamilton se mantuvo con el 44, mientras que Nico Rosberg se retiró después de ganar el título en 2016.

Cabe mencionar que el hecho de que Norris vaya a ocupar el 1 no significa que el 4 vaya a quedar libre, puesto que el británico podrá volver a usarlo en 2027 en caso de no retener el título, por lo que se mantendrá reservado. Por otro lado, todavía no se sabe qué número usará Verstappen, quien en el GP de Abu Dhabi manifestó que no tiene planes de volver al 33, por lo que es altamente probable que estrene número en 2026.

El posteo por el nuevo número de Norris para 2026.

Las palabras de Norris tras ganar el campeonato

Una vez finalizado el GP de Abu Dhabi, el principal protagonista de la noche fue Lando Norris, quien prosiguió a agradecer al equipo y a su familia por el apoyo brindado para llegar a este momento. Ahora bien, en cuanto a lo que significa ser campeón de la F1, el británico afirmó: “Se siente increíble. Ahora sé un poco lo que Max siente. Quiero felicitar a Max y a Oscar, mis dos rivales durante toda la temporada. Ha sido un placer correr contra los dos. Ha sido un honor. También he aprendido mucho de los dos. Lo he disfrutado. Ha sido un año largo. Pero lo hemos logrado”.