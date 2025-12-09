Norris ganó el campeonato por dos puntos.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 finalmente llegó a su fin este domingo con la disputa del GP de Abu Dhabi, donde a Max Verstappen no le alcanzó con su victoria para hacerse con el primer lugar de la tabla. Gracias a su podio en el tercer lugar detrás de Oscar Piastri, Lando Norris retuvo la cima con una diferencia de apenas dos puntos sobre el neerlandés y obtuvo su primer campeonato del mundo.

Con este logro, el piloto británico se insertó en el selecto listado de los campeones de la máxima categoría, aunque no recibirá un rédito económico por esto más allá de la gloria de tener un título. Y es que la F1 no entrega premios a los pilotos por sus rendimientos en cada temporada, ni siquiera a los campeones, sino que la bolsa se reparte entre los diez equipos, entre los cuales el campeón de Constructores se lleva la mayor parte.

De hecho, la FIA le hará entrega a Norris del trofeo de campeón en la ceremonia de entrega de premios de la federación, que se realizará dentro de unas semanas en Taskent, capital de Uzbekistán. No obstante, este trofeo, aunque lo levantará el inglés, no podrá llevárselo a su casa, ya que deberá quedar expuesto en McLaren antes de ser devuelto a la FIA para la siguiente entrega a finales del 2026.

Claro que Norris podría hacerse una réplica de la copa, que fue diseñada por Richard Fox en 1995 y está hecha de plata esterlina con detalles dorados, además de que posee todas las firmas de los anteriores campeones, incluso repetidas en aquellos que tienen más de un título. Además de esto, Lando también tendrá la posibilidad de optar por correr con el número 1 en su monoplaza en 2026, tal como lo hizo Verstappen entre 2022 y 2025.

Cabe mencionar que el británico seguramente reciba un rédito económico por su consagración en el campeonato de pilotos, dinero que vendría de la mano de McLaren en forma de premios por objetivos cumplidos. No obstante, es complicado acceder a estos datos, ya que las escuderías suelen ser muy cerradas en lo que a los contratos se refiere, de manera que la información exacta no es compartida con los medios.

Norris es el 13º campeón de pilotos de McLaren.

Las palabras de Norris tras ganar el campeonato

Una vez finalizado el GP de Abu Dhabi, el principal protagonista de la noche fue Lando Norris, quien prosiguió a agradecer al equipo y a su familia por el apoyo brindado para llegar a este momento. Ahora bien, en cuanto a lo que significa ser campeón de la F1, el británico afirmó: “Se siente increíble. Ahora sé un poco lo que Max siente. Quiero felicitar a Max y a Oscar, mis dos rivales durante toda la temporada. Ha sido un placer correr contra los dos. Ha sido un honor. También he aprendido mucho de los dos. Lo he disfrutado. Ha sido un año largo. Pero lo hemos logrado”.