Lando Norris campeón de la Fórmula 1 en 2025: no hubo milagro de Verstappen y Colapinto acabó 20°

Lando Norris sufrió, pero es el campeón de la Fórmula 1 en 2025.

La Fórmula 1 definió el campeonato del 2025 con el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Max Verstappen fue por la épica con su Red Bull frente a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Sin embargo, no hubo proeza y Norris fue el campeón con su tercera posición, al margen del triunfo de Verstappen. Por su parte, Piastri culminó segundo. En tanto, el piloto argentino Franco Colapinto largó desde la 20° colocación y culminó en esa misma última posición con el Alpine.

El resumen de la carrera de la Fórmula 1 en Abu Dhabi

Si bien Verstappen se ilusionó con la remonada y el título desde el comienzo porque largó primero, la realidad es que los McLaren se mantuvieron firmes en la pista y no le dieron posibilidades al neerlandés casi en ningún momento. Por su lado, Colapinto se vio obligado a avanzar desde atrás otra vez, aunque el ritmo de su Alpine fue positivo al comienzo. Sin embargo, como siempre, con el transcurrir de los giros la velocidad fue decayendo y el argentino terminó último. Por su parte, Norris y Piastri tuvieron una jornada positiva en equipo y Norris se consagró campeón con el tercer puesto, más allá de la victoria final cómoda de Verstappen.

Así terminó el GP de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull). Oscar Piastri (McLaren). Lando Norris (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari). George Russell (Mercedes). Fernando Alonso (Aston Martin). Esteban Ocon (Haas). Lewis Hamilton (Ferrari). Oliver Bearman (Haas). Gabriel Bortoleto (Kick Sauber). Carlos Sainz (Williams). Lance Stroll (Aston Martin). Yuki Tsunoda (Red Bull). Kimi Antonelli (Mercedes). Nico Hülkenberg (Kick Sauber). Isack Hadjar (Racing Bulls). Alexander Albon (Williams). Liam Lawson (Racing Bulls). Pierre Gasly (Alpine). Franco Colapinto (Alpine).

Todos los campeones de la historia de la Fórmula 1

1950: Giuseppe Farina (Alfa Romeo).

1951: Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo).

1952: Alberto Ascari (Ferrari).

1953: Alberto Ascari (Ferrari).

1954: Juan Manuel Fangio (Maserati).

1955: Juan Manuel Fangio (Mercedes-Benz).

1956: Juan Manuel Fangio (Ferrari).

1957: Juan Manuel Fangio (Maserati).

1958: Mike Hawthorn (Ferrari).

1959: Jack Brabham (Cooper).

1960: Jack Brabham (Cooper).

1961: Phil Hill (Ferrari).

1962: Graham Hill (BRM).

1963: Jim Clark (Lotus).

1964: John Surtees (Ferrari).

1965: Jim Clark (Lotus).

1966: Jack Brabham (Brabham).

1967: Denny Hulme (Brabham).

1968: Graham Hill (Lotus).

1969: Jackie Stewart (Matra).

1970: Jochen Rindt (Lotus).

1971: Jackie Stewart (Tyrrell).

1972: Emerson Fittipaldi (Lotus).

1973: Jackie Stewart (Tyrrell).

1974: Emerson Fittipaldi (McLaren).

1975: Niki Lauda (Ferrari).

1976: James Hunt (McLaren).

1977: Niki Lauda (Ferrari).

1978: Mario Andretti (Lotus).

1979: Jody Scheckter (Ferrari).

1980: Alan Jones (Williams).

1981: Nelson Piquet (Brabham).

1982: Keke Rosberg (Williams).

1983: Nelson Piquet (Brabham).

1984: Niki Lauda (McLaren).

1985: Alain Prost (McLaren).

1986: Alain Prost (McLaren).

1987: Nelson Piquet (Williams).

1988: Ayrton Senna (McLaren).

1989: Alain Prost (McLaren).

1990: Ayrton Senna (McLaren).

1991: Ayrton Senna (McLaren).

1992: Nigel Mansell (Williams).

1993: Alain Prost (Williams).

1994: Michael Schumacher (Benetton).

1995: Michael Schumacher (Benetton).

1996: Damon Hill (Williams).

1997: Jacques Villeneuve (Williams).

1998: Mika Häkkinen (McLaren).

1999: Mika Häkkinen (McLaren).

2000: Michael Schumacher (Ferrari).

2001: Michael Schumacher (Ferrari).

2002: Michael Schumacher (Ferrari).

2003: Michael Schumacher (Ferrari).

2004: Michael Schumacher (Ferrari).

2005: Fernando Alonso (Renault).

2006: Fernando Alonso (Renault).

2007: Kimi Räikkönen (Ferrari).

2008: Lewis Hamilton (McLaren).

2009: Jenson Button (Brawn GP).

2010: Sebastian Vettel (Red Bull Racing).

2011: Sebastian Vettel (Red Bull Racing).

2012: Sebastian Vettel (Red Bull Racing).

2013: Sebastian Vettel (Red Bull Racing).

2014: Lewis Hamilton (Mercedes).

2015: Lewis Hamilton (Mercedes).

2016: Nico Rosberg (Mercedes).

2017: Lewis Hamilton (Mercedes).

2018: Lewis Hamilton (Mercedes).

2019: Lewis Hamilton (Mercedes).

2020: Lewis Hamilton (Mercedes).

2021: Max Verstappen (Red Bull Racing).

2022: Max Verstappen (Red Bull Racing).

2023: Max Verstappen (Red Bull Racing).

2024: Max Verstappen (Red Bull Racing).

2025: Lando Norris (McLaren).

La tabla histórica de títulos en la Copa de Constructores de la F1

Ferrari 16 (1961, 1964, 1975,1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 y 2008).

(1961, 1964, 1975,1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 y 2008). McLaren 10 (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 Y 2025).

(1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 Y 2025). Williams 9 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 y 1997).

(1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 y 1997). Mercedes 8 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021).

(2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021). Lotus 7 (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973 y 1978).

(1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973 y 1978). Red Bull 6 (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023).

(2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023). Cooper 2 (1959 y 1960).

(1959 y 1960). Brabham 2 (1966 y 1967).

(1966 y 1967). Renault 2 (2005 y 2006).

(2005 y 2006). Vanwall 1 (1958).

(1958). BRM 1 (1962).

(1962). Matra 1 (1969).

(1969). Tyrrell 1 (1971).

(1971). Benetton 1 (1995).

(1995). Brawn 1 (2009).

¿Cuándo empieza la F1 en 2026?

La primera final será el domingo 8 de marzo en Melbourne, Australia, aunque antes de ello habrá ensayos de todo tipo y entrenamientos libres de cada escudería para probar elementos, en el marco de la reestructuración general de la máxima categoría del automovilismo mundial.